Il Carnevale degli animali conquista il Teatro Moderno: grande musica per tutti

Il festival La voce di ogni strumento di Agimus porta Saint-Saëns in scena il 15 febbraio con Stefano Fresi, l’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto” e illustrazioni dal vivo

Grosseto: Il 2026 di grande musica a Grosseto prosegue con un appuntamento imperdibile che cambia sede per accogliere un pubblico ancora più ampio. Domenica 15 febbraio alle ore 17.30, Il Carnevale degli animali andrà infatti in scena al Teatro Moderno, regalando alla città uno spettacolo pensato per emozionare adulti e bambini nel segno della festa più colorata dell’anno.

L’evento rientra nel festival La voce di ogni strumento, organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, che per il periodo di Carnevale propone la celebre “fantasia zoologica” di Camille Saint-Saëns, composta nel 1886 per due pianoforti e orchestra. Un’opera senza tempo, capace di unire ironia, citazioni musicali e una scrittura orchestrale raffinata, che torna a risuonare a Grosseto a 140 anni dalla sua prima esecuzione privata, avvenuta proprio nel periodo del Martedì grasso.

Ad arricchire questa speciale versione saranno le poesie di Chiara Carminati, tratte dal volume Il Carnevale degli animali (Rizzoli), affidate alla voce narrante di Stefano Fresi (foto cover). Al pianoforte si esibiranno Diego Benocci e Gala Chistiakova, insieme all’ensemble dell’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”, diretta da Massimo Merone. Durante lo spettacolo, il pubblico potrà inoltre assistere alle illustrazioni realizzate dal vivo da Dominga Tammone, che daranno forma visiva agli animali e alle suggestioni musicali.

I biglietti sono disponibili in prevendita online su VivaTicket e presso la Tabaccheria Stolzi, in via Roma 58 a Grosseto.

Un pomeriggio di musica, parole e immagini per celebrare il Carnevale all’insegna dell’arte e della fantasia.