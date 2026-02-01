Anche quest’anno l’IC 5 va in scena: teatro, parole e inclusione

Uno spettacolo bilingue nato da un laboratorio sulla comunicazione, tra lingua inglese, valorizzazione del territorio maremmano e l’incontro con Piera Levi-Montalcini per ispirare le nuove generazioni.

Grosseto: Quest’anno lo spettacolo dell'Istituto Comprensivo 5 di Grosseto, nasce da un laboratorio teatrale dedicato al tema della comunicazione. Attraverso giochi, esercizi e momenti di confronto, gli alunni sono invitati a riflettere sul valore della parola: su come ciò che diciamo possa dare forma ai nostri pensieri, aprire nuovi orizzonti, aiutare a superare conflitti e discriminazioni, e contrastare l’esclusione dei più fragili.

La comunicazione, però, non è fatta solo di parole nella nostra lingua. Per questo il laboratorio dedica particolare attenzione anche all’inglese, oggi strumento fondamentale per dialogare con il mondo, costruire ponti e avvicinare realtà diverse. Lo spettacolo finale, infatti, sarà recitato in gran parte proprio in lingua inglese, offrendo ai ragazzi l’occasione di mettersi alla prova in modo creativo e coinvolgente.

A fare da sfondo alla storia c’è la Maremma, terra ricca di tradizioni e suggestioni. Qui si svolge la vicenda narrata nello spettacolo, che rende omaggio alla figura del buttero, alle musiche popolari e soprattutto ai quadri originali di Mario Martini, artista locale recentemente scomparso e grande interprete della nostra terra. Attraverso il teatro, il progetto vuole anche far conoscere e valorizzare la cultura del territorio, invitando gli studenti a sentirsi parte attiva della sua storia e della sua bellezza.

Lo scorso anno, lo spettacolo bilingue Piccole donne (quasi) prefette — ispirato alla vita e al pensiero della grande scienziata Rita Levi-Montalcini e intrecciato con l’ambientazione del romanzo di Louisa May Alcott — ha riscosso un grande successo, affrontando con delicatezza e ironia il tema dell’imperfezione, al centro dell’opera Elogio dell’imperfezione.

Allo spettacolo dello scorso anno ha preso parte anche l’ingegnere Piera Levi-Montalcini, nipote del Premio Nobel Rita Levi-Montalcini e presidente dell’omonima Fondazione. Anche quest’anno la dottoressa Levi-Montalcini sarà presente all’evento e incontrerà gli studenti della SSPG Vico per un momento di dialogo dedicato alla promozione degli studi STEM tra le ragazze, un tema che consideriamo centrale per il futuro della scuola e della società.

L’incontro sarà inoltre un’occasione preziosa per condividere e approfondire episodi legati alla figura della celebre scienziata, la cui storia continua a rappresentare una fonte di ispirazione per generazioni di giovani.

"Anche quest’anno il nostro obiettivo - afferma l'Istituto Comprensivo 5 di Grosseto - rimane quello di avvicinare gli studenti al teatro, stimolando relazione, confronto, inclusione, socializzazione e rispetto delle regole condivise. Un percorso che, allo stesso tempo, rafforza le competenze linguistiche in italiano e, soprattutto, in lingua inglese".



