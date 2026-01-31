Re Pisolo Dà il Via al 59° Carnevale con un Proclama tra Sogni e Prudenza!

Follonica: La Città del Golfo si prepara a tuffarsi nella magia del Carnevale! La 59ª edizione della storica manifestazione follonichese è ufficialmente iniziata, e a guidare i festeggiamenti quest'anno è un sovrano davvero speciale: Re Pisolo. Il Re ha rivolto alla cittadinanza un proclama che mescola la gioia sfrenata della festa con un importante richiamo alla responsabilità, soprattutto sulle strade.

L'attesa è palpabile per le sfilate dei carri allegorici e le mascherate che animeranno le vie della città. Il Carnevale di Follonica è un appuntamento fisso per la comunità, un momento in cui la tradizione si rinnova e la fantasia prende il sopravvento.

Ecco il Proclama di Re Pisolo, sovrano della 59ª Edizione del Carnevale di Follonica:

"Cittadine e cittadini, gente in festa, che il Carnevale vi giri la testa! vi guardo sbadigliando, ma non è stanchezza...", è un soffio di sogni, di pura allegrezza! Sono Pisolo, il vostro sovrano, prendo la città sotto la mia mano. Cinquantanove anni di storia e colori, apriamo i cassetti, tiriamo fuori i tesori! Ogni desiderio che è stato celato, da questo Carnevale sarà sprigionato!

Ascolta il tuo Re, mio caro suddito, non correre in auto, non essere stupido! La strada non è una pista da gioco, per farsi del male ci vuole davvero poco. Se hai bevuto un bicchiere di troppo, ferma la marcia, non fare il galoppo! Chi guida con testa e con il cuore, del Carnevale è il vero vincitore.

Un saluto alla perla Follonica bella, città del Golfo e del sorriso, col mare davanti che pare un paradiso. Tra un carro che passa e una mascherata, voglio che ogni vita sia rispettata. Sognate con me, tra coriandoli e fiori, ma sulle strade... fate i giudiziosi! Viva la festa, viva il rione, che inizi ora la celebrazione!"

Re Pisolo, con il suo tono giocoso ma fermo, invita tutti a vivere il Carnevale con l'entusiasmo che lo contraddistingue, ma senza dimenticare la sicurezza. Un messaggio che risuona particolarmente in un periodo di grande euforia e divertimento. Che la festa abbia inizio, con la testa e con il cuore!