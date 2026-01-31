Festa dei Musei: ingresso gratuito e un libro in omaggio al Museo di Preistoria e Protostoria

Manciano: Domenica 1 febbraio il Museo di Preistoria e Protostoria della Valle del Fiume Fiora aderisce alla Festa dei Musei, l’iniziativa promossa dai Musei di Maremma che invita cittadini e visitatori a riscoprire il patrimonio culturale del territorio.

Per l’occasione il museo sarà aperto con accesso gratuito dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, offrendo al pubblico la possibilità di visitare le collezioni dedicate alla preistoria e protostoria della valle del Fiora e di approfondire la conoscenza delle comunità che hanno abitato quest’area fin dalle epoche più antiche.

In occasione della giornata, a ogni visitatore sarà inoltre donato un libro del bookshop del museo, un gesto simbolico che rafforza il valore della cultura come bene condiviso e accessibile, capace di continuare a essere vissuto anche oltre la visita.

«La Festa dei Musei è un’opportunità importante per avvicinare le persone alla storia del nostro territorio – dichiara il consigliere comunale con delega alla Cultura Matteo Bartolini –. Iniziative come questa permettono di vivere il museo come uno spazio aperto, accogliente e vicino alla comunità, dove la conoscenza diventa un’esperienza da portare con sé».



