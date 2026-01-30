Torna il Carnevaletto da 3 Soldi: Orbetello festeggia la 55ª edizione

Quattro appuntamenti a febbraio con i carri dei cinque rioni, reginette protagoniste e gran finale notturno con il “Carrissimo 2026”

Orbetello: Il paese si prepara a vivere una nuova, coloratissima edizione del Carnevaletto da 3 Soldi, che nel 2026 taglia il prestigioso traguardo della 55ª edizione. La storica manifestazione animerà le quattro domeniche di febbraio, portando in scena la tradizionale sfilata dei carri allegorici rappresentativi dei cinque rioni del territorio: Orbetello Centro, Neghelli, Stazione, Fonteblanda e Albinia.

Protagonisti indiscussi saranno i carri e le rispettive reginette — Elisa Nieto, Sara Covitto, Sara Bianciardi, Claudia Moselli e Fiamma Dias — pronte a regalare spettacolo, allegria e divertimento a grandi e piccoli. Il primo corso mascherato si terrà domenica 8 febbraio alle ore 15.30, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti. Seguiranno poi gli appuntamenti di domenica 15 e domenica 22 febbraio, fino al gran finale previsto per sabato 28 febbraio, con uno spettacolo notturno a ingresso gratuito che culminerà con la proclamazione del “Carrissimo 2026”.

Le date indicate sono confermate; tuttavia, in caso di annullamento per condizioni meteorologiche avverse o altre cause, il programma potrà subire variazioni, con eventuale recupero nella giornata di domenica 1° marzo e conseguente slittamento persino dello spettacolo notturno. Anche quest’anno non mancheranno i premi per le maschere, suddivisi nelle seguenti categorie: maschera singola; gruppi da 2 a 5 persone; gruppi da 6 a 10 persone; gruppi oltre le 10 persone. Durante tutte le giornate della manifestazione sarà garantito il servizio di prevenzione e primo soccorso a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento, presente con mezzi e volontari.

Gli spettacoli e i momenti di intrattenimento saranno presentati dal presidente dell’Associazione Carnevaletto, Giorgio Stefanizzi, affiancato dalla responsabile alla comunicazione, Beatrice Rosi.

Si ricorda infine che l’ingresso ai corsi mascherati è fissato a € 6,00, mentre l’accesso sarà gratuito per i bambini fino ai 12 anni. Il Carnevaletto da 3 Soldi vi aspetta per un febbraio all’insegna della tradizione, della creatività e del divertimento.



