Thriller e musica per il sabato al QB

Grosseto: Arriva a Grosseto, al bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto, domani, sabato 31 gennaio alle 17, il libro “Il gioco” di Graziella Chilosi, edito da PAV Edizioni. Il thriller sarà introdotto dallo scrittore Carlo Lealuppi e la presentazione sarà accompagnata da alcune letture a cura dell’attrice Daniela Giaquinta. Graziella Chilosi, originaria di Genova, è grafica pubblicitaria e fino al 2007 ha vissuto tra Grosseto e Genova. Da allora, vive e lavora nella regione di Parigi come grafica, specializzata in motion design e video. Fin dall’infanzia, si diletta a scrivere racconti brevi.

Nel libro Sara Benelli è una donna italiana che vive nella regione di Parigi, decisa e indipendente, spesso egoista, senza figli e assorbita dal proprio lavoro di redattrice. Quando, il sabato precedente la Pasqua del 2013 esce di casa sola, all’alba, per il jogging abituale, un uomo misterioso la aspetta nella foresta. Nessuno sa fin dove si spinge a correre da qualche tempo, nessuno la cercherà, nemmeno suo marito, che da tempo ha imparato a non mettere in discussione le sue decisioni. Chi è quell’uomo che conosce il suo nome? Perché vuole ucciderla? Intrappolata nella vecchia prigione abbandonata, Sara dovrà presto fare i conti con quel passato che aveva tentato di seppellire con tanta determinazione. Un viaggio nel tempo lungo trent’anni, tra Italia e Francia, costellato di musiche e di ricordi, dal quale Sara rischia di non uscire viva.

La serata al QB non finisce perché alle 19 nuova stagione per Citofonare cantautori, il format curato da Daniele Sarno che ospita il cantautore Gabriele Graziani. Nuovi incontri con la parola suonata che partono con un’intervista, poi si trasformano in un live e in seguito in un podcast.

Oltre al libro e a Citofonare Cantautori, il bar propone per la serata aperitivi e pinse per un sabato all’insegna di letteratura, buona musica e buon cibo.