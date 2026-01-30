Al Museo di storia naturale della Maremma la presentazione del volume di Arturo Marzano “Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti”

Grosseto: L’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea ha organizzato per il 5 febbraio alle ore 17:00, nella Sala conferenze del Museo di storia naturale della Maremma, la presentazione del volume di Arturo Marzano (Università di Roma Tre), “Storia di Gaza. Terra, politica, conflitti” (il Mulino, 2025). Discute con l’autore Enrico Acciai (Università di Roma Tor Vergata), coordina Stefano Campagna (Isgrec).

La storia di Gaza è cruciale per comprendere il conflitto israelo-palestinese e le dinamiche degli equilibri politici in Medio Oriente. Simbolo di lutti, dolore e distruzione è allo stesso tempo teatro di una quotidianità che ha cercato a lungo e cerca ancora di resistere e immaginare il futuro. È anche il luogo in cui sono nate esperienze di non violenza, dialogo, tolleranza e sfida al patriarcato. Gaza non può essere identificata esclusivamente con le rovine, così come la sua popolazione non può essere ridotta ad Hamas. Nell’intento di restituire a Gaza la complessità che la cronaca da sola non può raccontare, l’autore ricostruisce la vicenda della Striscia dalla fine dell'Ottocento ad oggi, andando oltre pregiudizi e semplificazioni ideologiche, affidandosi alla metodologia storica per ricomporre una vicenda che non è solo politica e militare, ma è anche culturale, demografica, sociale ed economica.

Arturo Marzano insegna Storia contemporanea nel Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università di Roma Tre. Si occupa di storia del sionismo, dello Stato di Israele, del conflitto israelo-palestinese e dei rapporti tra Europa e Medio Oriente. Ha lavorato in Palestina nell’ambito della cooperazione internazionale. Tra le ultime pubblicazioni: «Storia dei sionismi. Lo Stato degli ebrei da Herzl a oggi» (Carocci 2017); «Terra laica. La religione e i conflitti in Medio Oriente» (Viella 2022) e «Questa terra è nostra da sempre. Israele e Palestina» (Laterza 2024).