I concerti di Fondazione Grosseto Cultura al Giannetti

Da sabato 31 gennaio tornano le esibizioni dal vivo dei docenti dell’istituto musicale diretto da Antonio di Cristofano. Appuntamento in via Bulgaria 21 alle ore 17

Grosseto: Sabato 31 gennaio alle ore 17.00, nell’Auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti, torna la rassegna “I concerti di Fondazione Grosseto Cultura”: sul palco si alterneranno i docenti della scuola diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, con esibizioni che vanno dalla musica classica al repertorio moderno. L’ingresso è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura. In occasione degli appuntamenti sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa al costo di 5 euro.

Il primo concerto, dal titolo “Disney Songs”, vedrà protagonisti Simona Viganò, soprano, e Alessio Manini al pianoforte: gli insegnanti del Giannetti presenteranno alcuni dei più celebri brani del repertorio Disney. Un viaggio musicale che passa da “Biancaneve e i sette nani” a “Pinocchio”, da “Cenerentola” ad “Alice nel paese delle meraviglie”, per citarne alcuni.

La serie proseguirà sabato 14 febbraio con “Canta Napoli. Swing, racconti e canzoni da Enrico Caruso a Carosone”, affidato ai Vesuvio Swingers, formazione composta da Agostino Ragosta alla voce solista, Michele Makarovic alla tromba, al flicorno e alla direzione artistica, Andrea Coppini ai sassofoni, Angelo Fucci al contrabbasso, Dino Cocco alla chitarra e Antonio Rinaldi alla batteria e alle percussioni. Sabato 28 febbraio sarà la volta di Alessandro Benedettelli, impegnato alla chitarra classica, elettrica e al nastro, con un concerto che accosta trascrizioni di Erik Satie, composizioni originali e Electric Counterpoint di Steve Reich. Sabato 14 marzo Benedettelli tornerà sul palco insieme a Michele Makarovic alla tromba, in un programma tra jazz e musiche sudamericane.

Il calendario proseguirà sabato 28 marzo con un recital pianistico di Alessio Manini dedicato a un ampio repertorio che comprende canzoni, opera lirica e musica da film. Sabato 18 aprile sarà la volta del Duo Degas, formato da Gala Chistiakova e Diego Benocci, con un concerto per pianoforte a quattro mani interamente dedicato a Ludwig van Beethoven. La serie proseguirà sabato 9 maggio con un appuntamento dedicato alla canzone folklorica argentina e al tango, con Lorenza Baudo alla voce e Alessandro Benedettelli alla chitarra. La programmazione si concluderà sabato 23 maggio con una conferenza di Ettore Candela dedicata alla “Tosca” di Giacomo Puccini.