“Come se non ci fosse un domani” alla Mediateca di Grosseto

Sabato 31 gennaio la proiezione del film di Riccardo Cremona e Matteo Keffer su Ultima Generazione, con contributi video del regista e di uno dei protagonisti. Vincitore clorofilla 2025

Grosseto: Nuovo appuntamento con il cinema alla Mediateca Digitale della Maremma a Grosseto. Domani, sabato 31 gennaio alle 17 proiezione di “Come se non ci fosse un domani” di Riccardo Cremona e Matteo Keffer, prodotto da Ottavia Virzì, vincitore del Clorofilla film festival 2025. In video anche i contributi del regista Riccardo Cremona e di uno dei protagonisti, Simone Ficicchia.

Il film documentario racconta le azioni, le discussioni, i dubbi e le speranze del movimento di Ultima Generazione, un gruppo di attivisti impegnati da anni in una campagna di disobbedienza civile nonviolenta, che ha attirato l’attenzione dei media e della politica tramite iniziative spettacolari e controverse come blocchi stradali e imbrattamenti di palazzi istituzionali e di opere d’arte, per richiedere ai governi interventi urgenti per contrastare la crisi climatica in corso. Una narrazione onesta ed equilibrata racconta ciò che succede dietro le quinte delle loro proteste, attraverso il punto di vista e le storie personali di cinque protagonisti del movimento che si intrecciano con gli eventi di cronaca.

Nella motivazione della giuria di Clorofilla - formata da Francesco Ciarapica, Alice Coiro, Alessia Piccinetti, Federico Santini, Federico Raponi, Massimiliano Marcucci, Marino Midena e Donatella Bigozzi – si legge: “Il documentario colpisce per la sua urgenza e per la profondità dello sguardo con cui racconta il movimento di Ultima Generazione. Con grande sensibilità, l’opera restituisce il peso emotivo, politico e umano di una battaglia che attraversa le nostre società: un conflitto tra la necessità di scuotere le coscienze e il rischio di essere fraintesi, tra l’urgenza del presente e la paura di un futuro ormai compromesso.

Il film non giudica, ma ascolta; non semplifica, ma entra nelle zone grigie dove si formano le domande più difficili. Ed è proprio in questa complessità che trova la sua forza: nel mostrare l’umanità degli attivisti, le loro contraddizioni, la loro determinazione e il loro desiderio autentico di cambiare il corso delle cose. Per la capacità di trasformare una lotta collettiva in un racconto intimo e necessario, per il coraggio con cui affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo e per la delicatezza dello sguardo che lascia emergere emozioni, tensioni e fragilità, la giuria del Clorofilla Film Festival riconosce a “Come se non ci fosse un domani” un valore artistico, politico e civile di grande rilevanza”.

Clorofilla è realizzato da Legambiente Festambiente APS con Kansassiti, MDM Mediateca Digitale della Maremma, CLAN, Giardino degli Arcieri, Storie di cinema, CAI Grosseto, Arci, QB. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione Generale CInema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, dell'Otto per Mille Chiesa Valdese, della Fondazione CR Firenze.

Ingresso con tessera Kansassiti – 5 euro (si può sottoscrivere direttamente sul posto)

Dove: Mediateca Digitale della Maremma – Chiasso delle Monache 9/11 - Grosseto







