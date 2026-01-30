Benessere, natura e cultura: un weekend ricco di iniziative per la comunità castiglionese

Castiglione della Pescaia: Un altro weekend ricco di appuntamenti e iniziative per la comunità castiglionese, da vivere tra benessere personale, scoperta della natura e cultura.

Prosegue il corso gratuito di autodifesa personale Krav-Maga che l'Amministrazione comunale ha voluto e potuto offrire come servizio alla propria comunità, investendo sulla sicurezza, sulla prevenzione e sul benessere dei cittadini. La prossima lezione è in programma sabato 31 gennaio dalle 10:00 alle 12:00 presso la Palestra delle Scuole Medie in Viale Kennedy. Sono già più di 60 gli iscritti, e le iscrizioni sono sempre aperte. A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Domenica 1 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale delle Zone Umide 2026 – Ramsar Day, continuano le escursioni gratuite nella Riserva Naturale della Diaccia Botrona, nell'ambito del progetto europeo Interreg Marittimo RICREA promosso dalla Provincia di Grosseto. Il programma prevede alle 9:30 una passeggiata ornitologica ai Ponti di Badia, alle 10:00 – 11:30 e 14:00 un laboratorio alla Casa Rossa Ximenes sulle attività, le tradizioni locali e gli antichi mestieri tipici delle aree umide, mentre alle 10:30 – 12:00 e 14:30 il laboratorio sarà dedicato alla scoperta dei macroinvertebrati e dei piccoli pesci che vivono nelle acque salmastre dei canali. Un’occasione unica per vivere la Diaccia Botrona in modo autentico e consapevole, celebrando il valore delle zone umide e della loro straordinaria biodiversità.

Sempre domenica, in occasione della “Festa dei Musei”, promossa dal Sistema Provinciale dei Musei di Maremma per le prime domeniche di gennaio, febbraio e marzo 2026, l'ingresso alla Casa Rossa Ximenes sarà gratuito per l'intera giornata.

Ingresso gratuito e apertura straordinaria fino alle 18:00 anche per il MuVet di Vetulonia, dove alle 16:00 si terrà la presentazione del catalogo della mostra “Un mecenate e i suoi tesori. La Collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona in Roma”. Il volume è il risultato di un lungo e articolato lavoro condotto da un gruppo internazionale di giovani studiosi e consente, per la prima volta, al grande pubblico di conoscere un insieme di opere di straordinaria rilevanza per la storia del collezionismo archeologico in Italia.



