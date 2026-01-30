“ARTE POVERA”. Il rapper grossetano Hill Maza torna con un nuovo racconto in musica

Grosseto: HILL MAZA torna su tutte le piattaforme digitali da venerdì 30 gennaio con “ARTE POVERA”, il suo nuovo album, un progetto intenso e profondamente personale che segna una nuova tappa nel percorso dell’artista toscano.

Dopo le ultime pubblicazioni e le collaborazioni che ne hanno definito la cifra stilistica, HILL MAZA sceglie di spogliarsi di ogni orpello e di mettere al centro l’essenziale. “ARTE POVERA” nasce come omaggio ideale all’omonima corrente artistica che trasformava scarti e materiali comuni in opere cariche di senso, e diventa metafora di una scrittura che recupera ciò che spesso viene ignorato: la quotidianità, la monotonia, la disillusione, l’amore che inciampa, i fallimenti che insegnano.

In un panorama rap dominato dall’autocelebrazione e dal flexing, HILL MAZA sceglie la via controcorrente e racconta gli “argomenti poveri”, quelli difficili da spettacolarizzare ma capaci di parlare a tutti. “ARTE POVERA” è il diario sonoro di un periodo di dubbi e smarrimento, un viaggio lucido e vulnerabile dentro i trent’anni, quando l’idea tradizionale di felicità (matrimonio, mutuo, figli) non sempre coincide con ciò che si è davvero.

Tra barre introspettive e atmosfere essenziali, l’album esplora il senso di inadeguatezza, l’isolamento e il giudizio sociale, trasformandoli in materia creativa. Ogni traccia è un tassello dell’affannosa ricerca della “vera realizzazione”, quella capace di restituire un po’ di pace all’anima.

“ARTE POVERA” non è solo un disco, ma una presa di posizione: un invito a rallentare, guardarsi dentro e riconoscere valore anche nelle crepe, nei silenzi, nelle vite imperfette. Un lavoro che conferma HILL MAZA come una penna sensibile e autentica, pronto a parlare al cuore di chi, almeno una volta, si è sentito fuori tempo, fuori posto, ma ancora in cammino.

HILL MAZA e KILLJOY

I fratelli Massimiliano e Riccardo Musilli, noti nel panorama musicale urban come Hill Maza e KillJoy, sono due artisti italiani originari di Grosseto. Esordiscono nel 2016 con Hextape, un progetto in collaborazione con Ricca Soljah (Hard Times Sound). Durante il giugno dello stesso anno, pubblicano rispettivamente i primi due Ep come solisti: Crisi Esistenziale di KillJoy e Night Sub di Hill Maza. Nel 2017 registrano, presso RKH studio di Torino, un nuovo singolo dal titolo Raudi vs C4, la release, accompagnata dal videoclip ufficiale su Youtube, ottiene feedback positivi dagli ascoltatori e dagli addetti ai lavori e, dietro questa spinta, il duo comincia a lavorare sul nuovo progetto Hextape vol.II - The Second Coming. Questo secondo volume viene anticipato dal singolo Andrew Jones pubblicato, insieme al videoclip ufficiale, il 25 giugno 2020. L’anno successivo Hill Maza pubblica il progetto solista MEMENTO e, a breve distanza, viene pubblicato anche NUMERO 9, EP solista di KILLJOY. Il 6 ottobre 2022 il duo pubblica il nuovo singolo, Niente Di Nuovo, accompagnato dal videoclip ufficiale su Youtube. Segue, Betelgeuse, il loro ultimo album ufficiale, pubblicato durante lo scorso novembre. Nel 2023 pubblicano, su YouTube, X32 BARS, una raccolta di strofe inedite in cui i due liricisti si alternano episodio dopo episodio. Il 30 gennaio 2026 Hill Maza torna con il nuovo album “Arte Povera”.







