A Grosseto, fine gennaio di appuntamenti tra cultura, attualità e lettura per grandi e piccoli

Grosseto: La città di Grosseto si prepara ad accogliere due eventi culturali di rilievo, pensati per pubblici diversi ma uniti dal valore del confronto, della crescita personale e della condivisione.

Venerdì 30 gennaio, alle ore 18.00, presso il salone delle feste dell’Hotel Granduca di Grosseto, si terrà il talk show “Il Futuro al Centro”, con Carlo Calenda, Segretario nazionale di Azione, ospite di Giancarlo Capecchi. Durante l’incontro, l’ospite dialogherà sul ruolo del centro in politica, inteso come elemento di equilibrio capace di garantire un futuro democratico all’Occidente e come risposta al crescente fenomeno dell’astensionismo elettorale nelle democrazie liberali. Ingresso e parcheggio liberi. L’evento sarà ripreso da TV9 per la rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi.

Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 16.00, spazio invece ai più giovani con il “Laboratorio Ugoberto”, in programma presso la Libreria Mondadori di Grosseto, a cura di Cristina Fabbreschi. L’iniziativa, rivolta a bambine e bambini dai 3 ai 7 anni, prende spunto dal libro “Ugoberto” di Briony May Smith ed è strutturata come un momento di lettura animata e laboratorio creativo. Una fiaba dolce e coinvolgente che affronta temi importanti come la conquista della propria indipendenza, la sorpresa di nuovi incontri e l’importanza di fidarsi del proprio intuito. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria telefonando al 056422329 3923438682

Sabato 31 gennaio ore 17.30 Mauro Camuffo presenta il suo nuovo libro “Una vita da neuropsichiatra infantile" Edizioni Effigi, presso Fondazione il Sole, viale Uranio 40 - Grosseto. In oltre quarant'anni di professione pediatrica, l'autore ha compreso che per molti giovani basta un semplice incoraggiamento per superare le difficoltà dello sviluppo. Al contrario, nei casi più gravi, è indispensabile il supporto di una rete multidisciplinare che lavori in totale sinergia. Il successo terapeutico risiede dunque nella capacità di offrire sia luce individuale che un sostegno collettivo costante.

Tre appuntamenti diversi ma complementari che confermano Grosseto come una città attenta alla cultura, al dialogo e alla formazione, capace di offrire occasioni di qualità sia agli adulti sia ai più giovani.