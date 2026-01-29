Rinnovata la partnership con la Fondazione Carnevale di Viareggio: comunità e patrimonio culturale del territorio in primo piano

Viareggio: Ci sono eventi che appartengono a un territorio, ma riescono a diventare patrimonio di tutti. Il Carnevale di Viareggio è uno di questi: un appuntamento che ogni anno accende la città e che nasce dal lavoro paziente di una comunità intera, fatta di artigiani, artisti e volontari che trasformano idee e materiali in meraviglia. È questa dimensione – fatta di persone, competenze e passione – che rende il Carnevale un patrimonio autentico, vivo e profondamente legato alla comunità.

Per questo, Conad Nord Ovest ed i Soci della Versilia rinnovano anche per il 2026 la partnership con la Fondazione Carnevale di Viareggio, confermando un sostegno che accompagna una delle tradizioni più sentite del territorio e che ogni anno continua a coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

L’edizione 2026 del Carnevale è stata presentata nel corso della conferenza stampa ufficiale a Firenze, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti della Fondazione e dei Soci Conad Nord Ovest della Versilia.

Il Carnevale è un’emozione che si tramanda da generazioni: lo vedi nei bambini che aspettano i Corsi Mascherati, lo senti nell’energia dei Viali a Mare, lo riconosci nel lavoro paziente e straordinario di chi dà vita ai carri. Sostenere Fondazione Carnevale significa contribuire a sostenere tutto questo, un impegno che i Soci Imprenditori, profondamente legati al territorio, conoscono bene e che nasce dal lavoro, dalla presenza quotidiana e dalla volontà di rafforzare il legame con le comunità locali. Essere vicini alla comunità significa per Conad offrire qualità e convenienza, servizio e innovazione, ma anche investire e salvaguardare l’identità ed il patrimonio culturale del Paese.

Conad Nord Ovest e i Soci della Versilia confermano l’iniziativa dedicata ai clienti: nei 17 punti vendita Conad della Versilia aderenti – Viareggio, Camaiore, Massarosa, Forte dei Marmi, Pietrasanta e Seravezza - è possibile acquistare il biglietto cumulativo valido per tutti e sei i Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio 2026, in programma nei giorni 1, 7, 12, 15, 17 e 21 febbraio 2026. Con l’acquisto del biglietto cumulativo – intero o ridotto – i clienti riceveranno 5 buoni da 5 euro, per un valore complessivo di 25 euro di sconto, utilizzabili nei punti vendita aderenti. I buoni sono spendibili uno per settimana dal 1° febbraio all’8 marzo 2026, su una spesa minima di 30 euro. Sempre nei punti vendita aderenti sono disponibili i gadget ufficiali del Carnevale di Viareggio.

La collaborazione si inserisce nel percorso di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro” di Conad, che promuove iniziative orientate alla creazione di valore condiviso, alla valorizzazione dei territori e al benessere delle persone.