Giornata della Memoria, al Circolo Arci Manciano la proiezione del documentario “Trasporto 53”

Sabato 31 gennaio alle 18 il racconto della deportazione politica dalla provincia di Grosseto a Mauthausen, con la presentazione dello storico Stefano Campagna

Manciano: In occasione della Giornata della Memoria 2026, il Circolo Arci Manciano ospita un momento di riflessione e approfondimento storico dedicato alle vittime del nazifascismo. Sabato 31 gennaio alle ore 18.00 è in programma la proiezione del documentario “Trasporto 53”, una produzione dell’ISGREC – Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’Età Contemporanea.

Il documentario, della durata di circa 25 minuti, è stato realizzato con il contributo della Regione Toscana e la collaborazione del Museo della Deportazione di Prato e della sezione ANPI di Bruxelles. Attraverso testimonianze dirette e il contributo degli storici, il film ricostruisce una delle pagine più drammatiche della storia locale e nazionale.

Il 21 giugno 1944 un convoglio denominato “Trasporto 53” partì dal campo di Fossoli (Modena) con destinazione Mauthausen. A bordo si trovavano circa 475 deportati politici, tra cui anche i grossetani Tullio Mazzoncini, Giuseppe Scopetani e Albo Bellucci, arrestati per reati politici. Il documentario ripercorre le vicende della deportazione politica durante la Seconda guerra mondiale, soffermandosi sui luoghi della memoria e sul contesto della provincia di Grosseto.

A presentare la proiezione sarà Stefano Campagna, storico, dottore di ricerca e vicepresidente dell’ISGREC. Campagna collabora a progetti di ricerca nazionali e si occupa di storia del fascismo, della Seconda guerra mondiale, dei rapporti tra cinema, mass media e società italiana, oltre che di storia dell’infanzia.

L’iniziativa è a ingresso libero e gratuito. Durante la serata sarà inoltre possibile aderire al tesseramento Arci 2025-2026.

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per ricordare, conoscere e riflettere, affinché la memoria resti uno strumento vivo di consapevolezza civile.



