Al MuVet la presentazione del catalogo della mostra "Un mecenate e i suoi tesori"

Castiglione della Pescaia: In occasione del secondo appuntamento della Festa dei Musei di Maremma, l’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia e la Direzione scientifica del MuVet – Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia domenica 1 febbraio alle 16.00 presentano il catalogo della mostra “Un mecenate e i suoi tesori. La Collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona in Roma”, con la quale il MuVet ha celebrato i 25 anni dalla nascita e la sua ininterrotta attività espositiva, avviata nel giugno del 2000.

Il catalogo è il risultato di un articolato e approfondito lavoro di ricerca condotto da un gruppo internazionale di giovani studiosi che, per la prima volta, permette al grande pubblico di conoscere un insieme di opere di straordinaria rilevanza per la storia del collezionismo archeologico in Italia, e rappresenta un contributo scientifico di grande rilievo. Il volume consente infatti di conoscere, in modo organico, opere che spaziano dall’arte antica all’arte moderna.

«Il catalogo che presentiamo – spiega la Direttrice scientifica del MuVet, Simona Rafanelli – è il risultato di un lavoro di ricerca che raccoglie lo studio di un’ampia selezione della collezione archeologica di Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, andando oltre quanto esposto nella mostra temporanea. Il volume offre una visione organica e approfondita di materiali e stili dal periodo arcaico a quello classico, e si arricchisce di contributi dedicati alle opere di artisti moderni che elaborano una propria, personale e originale, visione e rilettura dello spirito classico. Il catalogo restituisce così la complessità di una collezione poliedrica, riflesso della personalità del suo mecenate, capace di tenere insieme mondi solo apparentemente distanti. Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona, introdotto precocemente nel panorama delle avanguardie internazionali, ha saputo poi rivolgere il proprio sguardo agli antichi ceramografi, dando vita a un percorso collezionistico non convenzionale, che il volume intende restituire nella sua profondità culturale e scientifica. Vorrei ringraziare lo staff di studiosi e ricercatori provenienti da tutto il mondo, coordinati da Vincent Jolivet, per l'impegno messo nel portare avanti un lavoro così minuzioso, delicato ed importante, senza di loro non saremmo approdati a questo risultato».

Alla presentazione interverrà la sindaca Elena Nappi, insieme alla Direttrice scientifica del MuVet Simona Rafanelli, Vincent Jolivet del Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi, Alessandro Bartoletti e Filippo Guidarelli di ARA Edizioni.

«La presentazione di questo catalogo – afferma la sindaca Elena Nappi – rappresenta un ulteriore importante risultato del lavoro svolto dal MuVet, che ogni anno arricchisce il nostro territorio di contributi scientifici e culturali di grande valore. Il volume testimonia l’impegno costante della Direttrice e del suo staff nello studio, nella ricerca e nella valorizzazione del patrimonio archeologico, grazie anche alla rete di studiosi e amici del museo che consente di dare visibilità a collezioni di straordinaria qualità, spesso poco note al grande pubblico».





In occasione dell’evento, per il quale offrirà il brindisi la Tenuta Fernuna, è prevista l’apertura straordinaria del museo fino alle 18.00, con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.



