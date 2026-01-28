Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “La grazia” di Paolo Sorrentino e “Persepolis” di Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud (nuova versione in 4K).

Capalbio: “La grazia” di Paolo Sorrentino sarà in sala venerdì 30 alle 16.30 e alle 18.45, sabato 31 gennaio alle 18.45 e alle 21 e domenica 1° febbraio alle 16.30 e alle 21. “Persepolis”, invece, sarà proiettato venerdì 30 alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 31 gennaio alle 16.30 e domenica 1° febbraio alle 18.45.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sitohttps://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.