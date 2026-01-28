La fisarmonica verde al teatro del filippo

Domenica 1 febbraio alle 21.00 lo spettacolo di e con Andrea Satta, sulla Memoria

Cecina: Nuovo appuntamento con la stagione teatrale promossa dal Comune di Cecina in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Domenica 1 febbraio è in cartellone La Fisarmonica Verde, uno spettacolo che racconta la Seconda guerra mondiale attraverso il rapporto tra un padre, Gavino “Esse”, internato in un campo di concentramento in Germania, e il figlio Andrea. Lo spettacolo andrà in scena anche in matinée nell'ambito della programmazione scuole a teatro per gli studenti delle scuole secondarie.

Un cappotto russo, una fisarmonica verde smeraldo e un documento che denuncia le atrocità della guerra. Poi, gli anni Sessanta elettrici, i 45 giri e i mille racconti davanti al camino. Sono questi gli oggetti che, come una bussola, guidano un figlio a intraprendere un viaggio verso il padre, uomo arcaico e grande narratore di silenzi. Uno che partì in guerra perché si doveva partire e che tornò anche se era difficile tornare.

La scoperta di un documento – la denuncia di una strage commessa da Joseph Hartmann che, il 14 aprile 1945, decise di chiudere in una baracca di legno i prigionieri del campo mentre la Liberazione era ormai alle porte – spinge Andrea a scavare a fondo nella vita del padre: i ricordi diventano più precisi, i racconti della guerra più chiari; emergono così l’importanza dell’ascolto e del racconto fra generazioni, il senso delle radici, la concretezza della memoria.

Andrea Satta è un cantautore ma anche un pediatra. Da trent'anni è la voce dei Tetes de Bois con cui ha condiviso il percorso artistico, dal premio Tenco al Palco a Pedali, il concerto che ha ideato nel 2009 in cui è il pubblico con le proprie biciclette a fornire l'energia necessaria ad alimentare lo spettacolo di suoni e di luci. Ha da poco pubblicato anche il suo primo album solista, "Niente di nuovo tranne te".

Dallo spettacolo è stato tratto anche il libro pubblicato da Mondadori ragazzi, per “ragazzi dagli 11 ai 111 anni”.

Costo biglietto: intero € 12, ridotto € 10. Riduzioni over65, possessori “Carta dello spettatore FTS” (solo biglietti), iscritti scuola di musica comunale e Cantieri teatrali, educatori prima infanzia, possessori della carta della biblioteca Comunale di Cecina, soci Unicoop Tirreno e accompagnatori disabili; ridotto €8 (riservato agli studenti dell’Università in possesso della carta “Studente della Toscana” e Biglietto Futuro Under 30 in collaborazione con Unicoop Firenze).

Info biglietteria: 0586 611599; teatro@comune.cecina.li.it. Orari biglietteria: martedì 16 - 20, giovedì 16 – 20, venerdì 16 – 20, sabato 16 - 20, ei giorni di spettacolo dalle ore 9 fino ad inizio spettacolo. I biglietti sono acquistabili anche online su Liveticket.



