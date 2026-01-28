Al via il restauro del Paliotto quattrocentesco dei Santi per l’Altare d’Oro della Basilica di Sant’Ambrogio a Milano

La Scuola di Restauro di Botticino restituisce valore a un capolavoro del patrimonio storico-artistico italiano con il sostegno di Banca Ifis

Milano: Prende avvio il progetto di restauro del Paliotto quattrocentesco dei Santi per l’Altare d’Oro della Basilica di Sant’Ambrogio, uno degli elementi più significativi del patrimonio artistico e liturgico della città di Milano. L’intervento sarà curato dagli studenti e dai docenti della Scuola di Restauro di Botticino, con il sostegno di Banca Ifis, da anni impegnata nella valorizzazione della cultura e nella tutela della bellezza come leva di sviluppo sostenibile.

Alla presentazione dell’iniziativa che si è tenuta questa mattina presso la Basilica di Sant’Ambrogio, sono intervenuti Mons. Carlo Faccendini, Abate della Basilica di Sant’Ambrogio, Martino Troncatti, Presidente di Valore Italia, Elisabetta Boanini, Coordinatrice di Restauro Tessile della Scuola di Restauro di Botticino, Maria Luisa Rizzini, storica del ricamo, e Carlo Capponi, Conservatore della Basilica di Sant’Ambrogio.

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra istituzioni, mondo della formazione e impresa, con l’obiettivo di coniugare alta specializzazione nel restauro, trasmissione dei saperi e responsabilità culturale. Il restauro sarà condotto sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza competente e in costante dialogo con la Basilica di Sant’Ambrogio, nel pieno rispetto delle caratteristiche storiche, materiche e simboliche dell’opera.

Il Paliotto, elemento centrale dell’altare e testimonianza di straordinario valore artistico e devozionale, sarà oggetto di un intervento conservativo approfondito, basato su un progetto scientifico elaborato dalla prof.ssa Elisabetta Boanini, che comprende analisi diagnostiche, operazioni mirate di conservazione e una puntuale documentazione delle fasi di lavoro.

Il restauro rappresenta inoltre un’importante opportunità formativa per gli allievi della Scuola di Restauro di Botticino, che opereranno affiancati da restauratori e docenti altamente qualificati, secondo un modello che unisce eccellenza tecnica, ricerca e apprendimento sul campo.

Il sostegno di Banca Ifis rientra nell’ambito delle progettualità di Ifis art, il progetto dedicato alla promozione di iniziative in favore della cultura. Nato nel 2024 su iniziativa del Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, Ifis art si propone come ponte tra pubblico e privato per salvaguardare e promuovere la fruizione del patrimonio artistico italiano. Un impegno che interpreta la cultura come parte integrante di una visione di lungo periodo, capace di generare valore per i territori, le comunità e le nuove generazioni.

“Per i nostri studenti e le nostre studentesse è un’opportunità straordinaria di apprendimento sul campo, a diretto contatto con un capolavoro del patrimonio italiano nel contesto magnifico della Basilica di Sant’Ambrogio ” - afferma il Presidente di Valore Italia Martino Troncatti - “Grazie al sostegno di Banca Ifis, la tutela del patrimonio diventa anche trasmissione di competenze e responsabilità verso le nuove generazioni”.



