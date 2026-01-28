Al Polo Le Clarisse il primo appuntamento con il corso di arte

Venerdì 30 gennaio, alle ore 18, al Polo Le Clarisse, è in programma il primo appuntamento con il corso di arte contemporanea “La bellezza non salverà il mondo” ideato dal direttore Mauro Papa.

Grosseto: Dopo la presentazione delle lezioni, si entra nel vivo con una riflessione sullo stato dell’arte nella società dell’immagine e della comunicazione immediata. Per partecipare all’evento occorre essere soci di Fondazione Grosseto Cultura: è possibile sottoscrivere la card al costo di 10 euro anche prima dell’appuntamento.

L’incontro, intitolato “Disert-Art, banalità e noia dell’art discount contemporaneo nella società selfie a bassa pressione”, propone un confronto aperto sui linguaggi artistici attuali, tra sovraesposizione, consumo rapido e perdita di senso critico.

A guidare la riflessione saranno Gianmarco Serra e Maurizio Cont. Serra, regista e autore audiovisivo, ha realizzato documentari e cortometraggi per la Rai e lavora tra cinema e progetti culturali, sviluppando una ricerca che intreccia narrazione, territorio e memoria. Cont, artista visivo e concettuale, è attivo nel campo della grafica e della ricerca materica e concentra il proprio lavoro sul rapporto tra segno, spazio e percezione, esponendo in contesti espositivi pubblici e privati.

«L’incontro si inserisce pienamente nel percorso critico del corso “La bellezza non salverà il mondo” – dichiara il direttore Mauro Papa –: Maurizio Cont e Gianmarco Serra condividono da oltre quindici anni una ricerca che attraversa arte, filosofia e critica sociale, caratterizzata da una dichiarata insofferenza verso i meccanismi di omologazione, consenso automatico e mercificazione dell’esperienza culturale. Il loro intervento propone una riflessione lucida e scomoda sulla banalizzazione dell’arte contemporanea nella società dell’immagine e dei social media, invitando a rimettere in discussione il ruolo dell’artista e della cultura in un presente dominato dalla semplificazione e dalla visibilità immediata»



