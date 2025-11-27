"Ad ovest di paperino": libro e film mediateca

Proseguono gli appuntamenti in Mediateca in Chiasso delle Monache 9/11 a Grosseto.

Grosseto: Domani, venerdì 28 novembre alle 19, Chiasso Cult ospita Pierpaolo Corradini per la presentazione del libro “Ad ovest di Paperino. Storia di un capolavoro” edito da Il foglio letterario. Nel libro l’autore racconta la storia di tre personaggi che hanno rivoluzionato la comicità toscana e italiana: Alessandro Benvenuti, Athina Cenci e Francesco Nuti, si interroga su chi erano i Giancattivi, come si sono incontrati e per quale motivo hanno deciso di passare dal cabaret al cinema. Ma racconta anche storie sconosciute e di come è possibile che si siano separati dopo appena due settimane di lavorazione, riuscendo comunque a portare a termine le riprese e realizzando così uno dei più celebri cult movie italiani di tutti i tempi? La vita di Athina Cenci, Alessandro Benvenuti e Francesco Nuti, le interviste ai protagonisti dell’epoca, gli aneddoti e tutto quello che c’è da sapere su un film che è diventato un capolavoro a sua insaputa.

Dopo la presentazione, piccola pausa e alle 21 proiezione del film con cui Alessandro Benvenuti vinse il Nastro d’Argento nel 1982 come miglior regista esordiente. Dal mattino alla sera, la giornata di tre giovani, due uomini e una donna, che si incontrano casualmente nella Firenze di oggi. Sandro lavora in una radio privata, Marta fa la pittrice, Francesco è disoccupato e sta andando ad iscriversi all'ufficio di collocamento. La ragazza racconta ai suoi due nuovi amici storie surreali, come quella dei piccioni che si trasformano in principi azzurri e mentre Francesco non le crede, Sandro decide di aiutarla a trovare il suo principe-piccione. Senza una meta precisa fanno vari incontri e finiscono nelle situazioni più strane, per ritrovarsi alla fine con i problemi di sempre.

Ingresso con tessera Kansassiti (5 euro – si può fare direttamente in Mediateca).