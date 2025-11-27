A Follonica lo spettacolo teatrale "Santa Barbara Benedetta"

Nella giornata di Santa Barbara, il Museo MAGMA ospita lo spettacolo teatrale "Santa Barbara Benedetta". A seguire il cortometraggio "Niccioleta, storie sopra e sotto la terra"

Follonica: In occasione dei festeggiamenti per Santa Barbara patrona dei minatori, giovedì 4 dicembre alle ore 17.30 il Museo MAGMA ospita la Compagnia teatrale AnimaScenica con "Santa Barbara Benedetta", spettacolo teatrale, evocativo e poetico sul mondo della miniera vissuta dalle donne, con Irene Paoletti e Benedetta Rustici.

Al termine dello spettacolo verrà proiettato il cortometraggio "Niccioleta, storie sopra e sotto la terra". Interviene la regista Irene Paoletti e Roberta Pieraccioli, coordinatrice del comitato scientifico del progetto "Niccioleta storie e memorie di una comunità mineraria".

La mattina è dedicata alle Scuole, mentre il pomeriggio alle 17.30 aperto al pubblico.