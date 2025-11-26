Tarocchi e Alchimia: un viaggio per la conoscenza spirituale dell’uomo

L’incontro avrà luogo sabato 29 novembre alle ore 17.00 presso la sede dell’Associazione in via Ricasoli 24. Ingresso libero

Siena: Un viaggio alchemico sulla rotta degli antichi “Tarocchi” per conoscere sé stessi e l'universo: sabato 29 novembre alle ore 17.00 presso la sede dell’Associazione (Siena - via Ricasoli 24) avrà luogo il terzo incontro del ciclo la Ruota del Destino, dal titolo “La Via dell’Oro”, organizzato dall'Associazione Archeosofica.

L’appuntamento sarà incentrato sul tradizionale legame tra le Lame dei Tarocchi e l'Alchimia, due discipline fatte risalire alla figura di Ermete Trismegisto, personaggio raffigurato nel pavimento della cattedrale senese.

Sia i cosiddetti Tarocchi sia la Scienza Ermetica hanno avuto un identico destino: entrambi sono stati degradati. I primi sono stati ridotti a semplice gioco, l'altra a un metodo utilizzato per arricchirsi con la vana speranza di ottenere oro materiale. L’incontro intende invece far riscoprire il loro originario valore spirituale: un viaggio conoscitivo dentro l'uomo e l'universo, tracciato dalle Lame come una rotta per il ritrovamento di un tesoro che gli antichi alchimisti avevano prudentemente velato dietro la parola "oro", da sempre simbolo del divino.

Dopo l’appuntamento di sabato 29 novembre, gli incontri proseguono con La chiave dei simboli (13 dicembre) e Il Taro o Rota del destino (20 dicembre).

L’ingresso è libero.

Per informazioni: 39 375 619 1146; info.siena@boxletter.net



