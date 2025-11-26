Alla Biblioteca della Ghisa la presentazione di "Era mia figlia" di Irene Vella

Il 12 dicembre 2025 la giornalista follonichese racconta il suo libro che dà voce alle donne e denuncia la violenza di genere

Follonica: Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 17.00, la Biblioteca della Ghisa ospiterà Irene Vella, follonichese doc, giornalista, editorialista di punta del magazine femminile online più letto d’Italia, “DiLei”.

Durante l'incontro Vella presenterà il suo nuovo lavoro dal titolo "Era mia figlia", un libro che restituisce la voce a chi se n’è andata. Fa parlare ogni donna non solo della sua morte, ma della sua vita e si fa tramite del dolore di chi resta. Queste pagine vogliono essere una restituzione, una denuncia e uno strumento: per imparare a capire i segnali, a individuare il pericolo, a mettersi in salvo e a prestare aiuto.

Presenterà l'incontro Laura Galeazzi.



