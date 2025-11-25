Sempre diritti: secondo appuntamento con Emercency

Secondo appuntamento con “Sempre diritti – Spunti per un cinema necessario” la rassegna promossa da Legambiente Festambiente APS e finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del bando delle Celebrazioni in ricordo di Pietro Leopoldo.

Grosseto: Domani, mercoledì 26 novembre alle 21.15 al Cinema Stella di Grosseto proiezione del documentario “Un mare di porti lontani” di Marco Daffra in collaborazione con Emergency Gruppo della Maremma.

Nel 2023 Marco Daffra e la sua cinepresa hanno navigato da Carrara a Siracusa per più di mille chilometri sulla nave Open Arms. Daffra è poi volato in ricognizione di naufraghi con Pilotes Volontaires. Il regista ha infine intervistato tanti protagonisti a Lampedusa, centro nevralgico degli sbarchi di migranti. In 30 anni le morti di migranti accertate in Mediterraneo sono 50mila, ma in realtà sono molte di più. Per fortuna, però, molte più vite sono state salvate, un grande miracolo che continua a ripetersi ogni giorno grazie anche ai volontari che “tendono le mani ai naufraghi del Mediterraneo”, persone che il documentario di Marco Daffra permette di conoscere e di ascoltare.

È la grande generosità della gente di mare nel Mediterraneo la protagonista del film “Un mare di porti lontani” dal regista Marco Daffra e dalla sua troupe. Non dobbiamo dimenticare infatti che milioni di persone sono state soccorse dagli uomini e dalle donne della Guardia costiera italiana e dagli equipaggi delle navi umanitarie e dei mezzi di associazioni come Emergency, Medici senza Frontiere, Mediterranea, Open Arms, Pilotes Volontaires, ResQ e altre, le cui missioni e motivazioni sono descritte nel film di Marco Daffra.

Prossimo appuntamento mercoledì 3 dicembre con il film “La vita da grandi” di Greta Scarano con la collaborazione delle Iron Mamme di Grosseto.

Le proiezioni vogliono essere un momento per ricordare l’impegno di Pietro Leopoldo nel campo dei diritti umani a 260 anni dall’insediamento come Granduca di Toscana.