"Mangiare bene per vivere meglio”: successo per l’evento in Chelliana

È stato un successo di pubblico l’evento di ieri, 24 novembre, svoltosi alla biblioteca Chelliana, che ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e professionali.

Grosseto: All’incontro, organizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Grosseto e la ditta Camst, sono intervenuti l’assessore alla Gentilezza Angela Amante; il funzionario ai servizi educativi e sport Patrizia Mannini; la dietista del Camst Ilaria Cardosa e la biologa nutrizionista del Camst Giulia Dibello.

Affrontato il tema articolato dell’alimentazione incoraggiando a sviluppare scelte alimentari più consapevoli, offrendo inoltre semplici strumenti e strategie utili per favorire una crescita sana.

L’obbiettivo principale è quello di diffondere buone pratiche, sicurezza e qualità alimentare a beneficio di tutta la comunità.

La sessione è terminata con una discussione generale focalizzata sulla relazione tra nutrizione e salute.



