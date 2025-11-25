“L’eco di Santa Rosa”: il nuovo romanzo di Pino Biaggioli nella Giornata contro la violenza sulle donne

Un’opera intensa che unisce arte e impegno civile per dare voce a chi soffre in silenzio

Grosseto: In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il cantautore e autore toscano Pino Biaggioli presenta il suo nuovo romanzo, L’eco di Santa Rosa: un’opera potente e attuale che affronta con profondità e sensibilità i temi della violenza domestica e del femminicidio.

Il libro narra la storia di una donna intrappolata in una relazione abusiva, mettendo in luce le dinamiche emotive e psicologiche che caratterizzano la violenza familiare e il devastante impatto su chi la subisce. Con questo lavoro, Biaggioli – conosciuto principalmente per la sua attività musicale – compie un passo significativo nella narrativa, confermando una spiccata attenzione alle questioni sociali più urgenti.

L’eco di Santa Rosa (Amazon Formato Kindle) è molto più di un romanzo: è un invito alla consapevolezza, all’ascolto e alla denuncia. La pubblicazione proprio nel giorno dedicato alla memoria delle vittime e al sostegno delle donne rappresenta un ponte tra arte e impegno civile, un gesto che vuole generare riflessione e partecipazione.



Con questa nuova opera, il cantautore toscano rinnova il suo legame con il pubblico attraverso una narrazione intensa e toccante, ricordando quanto sia fondamentale ascoltare le storie delle donne, riconoscere i segnali della violenza e agire per contrastarla.



