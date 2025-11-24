Tanto cinema per il martedi al Qb

Un martedì all’insegna del cinema è quello che attende al bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto

Grosseto: Domani, martedì 25 novembre si inizia alle 17.30 con l’incontro a cura di Monica Falconi dedicato alla fotografia. Per questo appuntamento ci si concentrerà sul lavoro di registi fotografi e il titolo è “Registi con la macchina fotografica al collo. Il loro vero io interiore”: un excursus sull’attività fotografica di registi come Wim Wenders, Stanley Kubrick, Sofia Coppola e Gus Van Sant.

Alle 21 invece un documentario visionario che ha partecipato a Cinemambiente e al Bellaria Film Festival dove è stato premiato: “La montagna magica di Micol Roubini, un lavoro che viene presentato nell’ambito di Montanaria, la rassegna dedicata al cinema di montagna promossa da CAI Grosseto e Clorofilla film festival.

“La montagna magica” prende spunto da una vicenda reale: la chiusura dell’ex miniera d’amianto di Balangero, nei pressi di Torino, rimasta attiva dal 1918 al 1990. Micol Roubini segue le tracce di questa storia dimenticata, ricostruendo il passato del sito attraverso archivi, testimonianze e riprese del paesaggio. La montagna, svuotata e poi abbandonata, diventa il simbolo di un rapporto estrattivo tra essere umano e territorio, ma anche di una memoria che riemerge tra rovine, silenzi e voci residue. Il film nasce dall’omonima videoinstallazione, di cui conserva l’approccio sensoriale e la densità visiva, fornendo una potente riflessione sul tempo, sullo sfruttamento delle risorse e sul potere evocativo dei luoghi. Nell’opera confluiscono l’immaginario onirico di chi oggi abita a ridosso dell’ex-cava, il processo di colonizzazione dei terreni contaminati da parte di piante e licheni e le suggestioni all’origine della storia stessa dell’utilizzo dell’amianto, minerale che fin dai tempi antichi è stato considerato magico per le sue straordinarie proprietà ignifughe.

