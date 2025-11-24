“L’Ecosistema della Salute” con la dottoressa Valentina Cusumano

Orbetello: “L’Ecosistema della Salute”, progetto innovativo ideato dalla medico chirurgo e trainer di mindfulness, la dottoressa Valentina Cusumano, verrà presentato lunedì 24 novembre alle 17,30 al Circolo culturale Paragrano di Orbetello con la collaborazione delle “sorores” del Soroptimist Orbetello Costa d’Argento, per esplorare la profonda influenza del contatto con la natura sul nostro benessere fisico e mentale. La dottoressa propone un ciclo di conferenze, attività esperienziali e pratiche di mindfulness che integrano anche la scrittura terapeutica e la narrazione creativa; l’obiettivo è sensibilizzare la comunità sui benefici di un approccio olistico e integrato alla salute. Il ciclo di incontri prenderà il via con "Ben-essere Green", questo primo appuntamento sarà dedicato alla scoperta di come la connessione con la natura possa influire positivamente sull’equilibrio psicofisico, i successivi incontri approfondiranno il potere della parola, la scrittura terapeutica e le leggende locali, parte centrale del progetto sarà l’esplorazione diretta della Riserva Naturale Duna Feniglia e pertanto molto apprezzato da Artemare Club per le sue attività specifiche nell’ambiente mare, offrendo ai partecipanti esperienze uniche per comprendere l’impatto dell’ecosistema sulla salute. Iniziativa unisce benessere, natura e impegno sociale, offrendo un’opportunità unica per migliorare il proprio stato di salute e sostenere la promozione dei diritti umani. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Soroptimist International Orbetello e un’organizzazione attiva nella promozione dei diritti umani e dell’empowerment femminile, Artemare Club sarà presente.



