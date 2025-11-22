Quarto appuntamento con “Il lato nascosto della musica”

Lunedì 24 novembre alle ore 17.00 il Polo Le Clarisse ospiterà il quarto appuntamento de “Il lato nascosto della musica”.

Grosseto: Prosegue il viaggio alla scoperta delle dimensioni più profonde e meno esplorate dell’arte musicale con la rassegna, promossa da Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Archeosofica di Grosseto, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto.

L’ingresso è libero ma consentito fino a 50 posti, senza prenotazioni.

Protagonista del pomeriggio sarà Emiliano Sciarra, pianista, compositore e saggista con una conferenza dal titolo “Il lato nascosto della musica”. Sciarra guiderà il pubblico in un viaggio tra scienza e tradizione per svelare le dinamiche profonde che fanno della musica uno strumento di evoluzione emotiva e spirituale.

La musica è sicuramente un’arte affascinante ma è anche una scienza dei suoni fisici e metafisici.

Durante l’incontro scopriremo che l’uomo e la donna sono dotati di una coscienza e di centri psichici, sottili, grazie ai quali si può percepire la musica e i suoi effetti dentro ciascuno di noi, nella propria interiorità, nell’anima. E allora si può scoprire un “lato nascosto” della musica che sembra davvero importante.



