Ettore Bassi racconta “El Fùtbol” sul palco del Teatro Fonderia Leopolda

Domenica 23 novembre la rassegna “Altri percorsi” si apre con lo spettacolo “El Fùtbol” di Ettore Bassi, in scena il calcio come metafora di vita tra ricordi di ieri e di oggi.

Follonica: Domenica 23 novembre andrà in scena al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica lo spettacolo “El Fùtbol” di Ettore Bassi, che porterà sul palco tutta la passione per uno sport che è diventato ormai un culto in tutto il mondo. Lo spettacolo inaugurerà la rassegna teatrale “Altri percorsi”, promossa dal Comune di Follonica e realizzata da Ad Arte Spettacoli con la direzione artistica di Federico Stefanelli.

Una produzione dell'associazione culturale Foxtrot Golf, con la regia di Francesco Branchetti, con i costumi di Clara Surro e il progetto illuminotecnico di José De la Paz, e l’organizzazione di Isabella Giannone. Lo spettacolo, di Ettore Bassi, vedrà anche la partecipazione dei musicisti Gianvito Pluzone e Oscar Bellomo.

Uno spettacolo dedicato al calcio a tutto tondo, allo spirito del calcio, uno sport e una passione che può impregnare ogni centimetro del corpo di un uomo. Al centro della messa in scena un protagonista che porta su di sé, su ogni centimetro di pelle, ogni grammo di anima, la passione per il calcio. Racconti, ricordi di ieri e di oggi, rievocano il mondo che gira intorno al calcio e che è una metafora a volte dolorosa e a volte esaltante della nostra vita e della nostra società. Una storia dai tratti quasi epici che evoca la letteratura, piena di poesia, piena di emozione.

La regia tenterà di restituire al testo la capacità di evocare lo spirito del calcio, lo spirito dello sport, lo spirito del gioco in sé attraverso atmosfere fascinose, colori, luci, suoni. Scene e musiche daranno a questo viaggio un contributo fondamentale raccontandoci stati d’animo e atmosfere affascinanti che il mondo del calcio porta con sé.

La carriera di Ettore Bassi, nato a Bari nel 1970, inizia nel 1992 con la vincita del concorso di ragazzo più bello d'Italia, proseguendo poi sul piccolo schermo con la conduzione del programma “La banda dello Zecchino” e con la miniserie “Italian Restaurant”. Dal 2000 in poi diventa un affermato attore di fiction e cinema. Per il grande schermo ha preso parte al cast di film come “Quello che le ragazze non dicono”, “La regina degli scacchi”, “Promessa d'amore”, “Taxi Lovers”, “Per non dimenticarti” e “Pentito”, entrambi girati nel 2006, ai quali segue “Questa notte è ancora nostra”. Per la tv è stato protagonista di tantissime fiction e serie tra cui: “Un posto al sole”, “Il maresciallo Rocca 2”, “Un medico in famiglia 2”, “Casa famiglia”, “Carabinieri”, “San Pietro”, “Giovanni Paolo II”, “Chiara e Francesco”, e molte altre. Attualmente è al lavoro su altri tre progetti: “Bakhita”, “Mal'aria” e “Ne parliamo a cena”.

Prossimi appuntamenti

La stagione teatrale continuerà venerdì 5 dicembre con lo spettacolo in stagione “Tuttorial”, degli Oblivion, in cui personaggi del panorama culturale italiano del passato faranno i conti con il mondo moderno. Domenica 14 dicembre, al via la rassegna “Famiglie a Teatro”, pensata per i più piccoli, mentre giovedì 18 dicembre sarà invece Stefano Fresi a presentare “Dioggene”: uno spettacolo sulla vita di Nemesio Rea, attore famoso che deve fare i conti tra professione e vita privata. Per la rassegna “Altri percorsi”, invece, l’appuntamento è per sabato 21 febbraio 2026 con Cantami d’amore, di Edoardo Prati, fino ad arrivare al 13 marzo con “Questa non è una pipa”.

I biglietti per gli spettacoli della rassegna “Altri Percorsi” sono in vendita al costo di 17 euro intero e 15 euro ridotto e sono acquistabili al botteghino del Teatro Fonderia Leopolda tutti i sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, online sul sito www.adarte.18tickets.it e la sera dello spettacolo alla biglietteria.

Per informazioni: https://teatrofonderialeopolda.it/.