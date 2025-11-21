Una mano che si tende verso la vita: l’omaggio di Vaccai al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza

Consegnata alla Caserma “Mazzino Mori” la scultura in marmo dedicata agli operatori del SAGF, impegnati in oltre 450 interventi dall’inizio dell’anno.

Pistoia: Nei giorni scorsi, presso la Caserma “Fin. Mazzino Mori” di Pistoia, si è svolta una sobria cerimonia interna di consegna di un’opera in marmo, realizzata dall’artista Mauro VACCAI.

Pittore, scultore e disegnatore contemporaneo, nato in questa provincia nel 1954, già emotivamente colpito dagli eventi luttuosi verificatisi lo scorso anno, riferiti alla scomparsa di tre giovani militari del Soccorso Alpino del Corpo [avvenuta il 29 maggio 2024, durante un’esercitazione in montagna, nel territorio del Comune di Val Masino (SO)], l’artista ha voluto realizzare una scultura in marmo raffigurante una mano che si arrampica lungo una “Fiamma” stilizzata, simbolo della Guardia di Finanza.

L’opera, intitolata “ALTRUISMO”, rappresenta un tributo all’encomiabile lavoro quotidianamente svolto dai militari della Stazione Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano, costantemente impegnati in operazioni di soccorso, per la salvaguardia della vita umana e per garantire la sicurezza degli utenti della montagna.

Con essa, l’artista ha “voluto ringraziare il Soccorso Alpino della Guardia di finanza per il loro importante, impegnativo lavoro che ogni giorno svolgono al servizio della collettività. La mano protesa in alto che si arrampica sulla “fiamma”, rappresenta l’atto di “agire”, la capacità di protendersi verso gli altri, di saper donare e di saper ricevere. Il gesto, in sé, esprime Amore, Forza, Lealtà, Fiducia e Accoglienza”.

Alla cerimonia, presenziata dal Comandante Provinciale – Col.t. SPF Gerardo Mastrodomenico - hanno preso parte il Comandante del Gruppo di Pistoia, Cap. Dante Aquino, il Comandante della Stazione SAGF Abetone Cutigliano, Maresciallo Gabriele Marafante, ed un’aliquota di militari in forza alla medesima Stazione.

Il Comandante Provinciale ha ringraziato l’artista VACCAI per il dono ricevuto, quale tangibile gesto di riconoscenza e di vicinanza espressa nei confronti del Corpo, anticipando che l’opera verrà posizionata presso la Caserma “Brigadiere Vittorio Chierroni”, sede della Stazione SAGF Abetone Cutigliano.

Il 28 ottobre scorso, nella splendida cornice del Castello del Buonconsiglio a Trento, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, e del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, si è tenuta una sentita cerimonia in onore del centenario del Gruppo Sportivo Sciatori “Fiamme Gialle” e del sessantesimo anniversario del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza: un evento denso di significato, in quanto momento di celebrazione di persone nonché professionisti totalmente dediti al proprio lavoro, al servizio del prossimo.

Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza conta 29 Stazioni, dislocate su tutto il territorio nazionale. Quella di Abetone Cutigliano è l’unica presente in Toscana. La peculiare professionalità, la qualificata preparazione tecnica e l’equipaggiamento all’avanguardia di cui è dotato il personale, permette di operare negli scenari più estremi, sia con funzioni di protezione civile che di pubblico soccorso, oltre a rappresentare, tra l’altro, un punto di riferimento per l’Autorità Giudiziaria e le l’Autorità Prefettizia, in particolare nei casi di scomparsa o di decesso di persone in località montane o comunque impervie, così da potersi definire “Polizia di Montagna”.

Dall’inizio dell’anno, la Stazione di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Abetone Cutigliano ha svolto 452 interventi di soccorso, dei quali 40 con l’ausilio delle unità cinofile e 47 che hanno richiesto l’intervento dei tecnici di elisoccorso.



