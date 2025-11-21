Spettacolo teatrale per la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne

“A Norma…”: per la celebrazione della giornata, sabato 22 novembre evento al Cinema di Manciano

Manciano: In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sabato 22 novembre alle ore 21.00 al Cinema di Manciano, il Punto d’Ascolto Olympia de Gouges di Manciano, in collaborazione con il Comune di Manciano, la Consulta per il Sociale e l’associazione culturale Velcha, presenta lo spettacolo “A Norma…”: un evento artistico e culturale dedicato alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

La serata ospiterà la performance “Let women free”, con la partecipazione di Teresa Del Vecchio e Giorgio Carosi. Lo spettacolo, arricchito da musica dal vivo eseguita da Luigi Mas e Agostino Mas, proporrà un viaggio emotivo attraverso parole, movimento e suono, con coreografie di Fabiana Fusaro.

I testi dello spettacolo includono contributi di autori e poetesse come Alda Merini, W. Lamrani, F. Mahmud, A. Capezzuoli e T. Del Vecchio, offrendo una narrazione intensa e profonda sul tema della libertà, della dignità e della resilienza femminile.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività territoriali volte a promuovere la prevenzione della violenza e a sostenere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza.

«Ogni volta – dichiara l’assessore alle Pari Opportunità Daniela Vignali – che la comunità si riunisce per riflettere sulla violenza contro le donne, compiamo un passo importante verso il cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno. Questo spettacolo rappresenta un momento di condivisione, consapevolezza e partecipazione attiva. È fondamentale continuare a creare spazi di ascolto, di sostegno e di prevenzione, affinché nessuna donna si senta sola o senza voce».

L’ingresso è gratuito e l’intera cittadinanza è invitata a partecipare per condividere un momento di riflessione, arte e impegno sociale.



