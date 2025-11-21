Prosegue il ciclo di seminari organizzati dall’Associazione Archeologia Maremmana sulla STORIA DELL’AGRICOLTURA IN MAREMMA

Grosseto: Venerdì 21 novembre, alle ore 16,00 presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano si terrà il terzo incontro del ciclo STORIA DELL’AGRICOLTURA IN MAREMMA – FATTORIE E FAMIGLIE STORICHE dedicato all’importante ruolo che ha svolto nello sviluppo del territorio grossetano la famiglia GUICCIARDINI CORSI SALVIATI con la bonifica agraria della Fattoria GLI ACQUISTI a Braccagni.
Si parlerà di bonifica idraulica, allevamento, appoderamento e introduzione della mezzadria nella prima metà del Novecento ed anche delle innovazioni agronomiche e degli interventi di carattere sociale introdotti dal conte Giulio Guicciardini Corsi Salviati nel corso di mezzo secolo di storia a Gli Acquisti.
Intervengono l’agronomo Domenico Saraceno, il dottor Filippo Guicciardini Corsi Salviati e il dottor Antonio Mazzinghi, curatore dell’Archivio Guicciardini a Firenze.