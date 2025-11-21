Passione Arte: si parla di Maurizio Cattelan al Qb

A seguire le selezioni musicali di Tiburzi Selection Roots

Grosseto: Secondo appuntamento per Passione arte. Cose mai viste e sentite con Marco Formaioni al bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto. Oggi, venerdì 21 novembre alle 17.30, si parla di Maurizio Cattelan. Artista autodidatta, Cattelan ha lavorato come falegname prima di intraprendere la sua carriera artistica nel 1989.

Molte delle prime opere di Cattelan prendono di mira le personalità e le convenzioni del mondo dell’arte, facendolo diventare un concettuale “enfant terrible”. Cattelan ottenne notorietà a livello internazionale a New York con “La nona ora” nel 1999, una statua di cera di Papa Giovanni Paolo II colpita da un meteorite, esposta originariamente alla Kunsthalle Basel.

Conosciuto per il suo approccio audace e spesso provocatorio, Cattelan è tra le figure più celebrate e controverse nell’arte contemporanea. La sua manipolazione giocosa di materiali, oggetti e azioni genera spostamenti sul significato delle parole e dei simboli, sfidando sia le norme artistiche che i confini istituzionali. Una delle sue caratteristiche è quella di collocare le sue opere in contesti non convenzionali stimolando commenti e coinvolgimento del pubblico.

A seguire la serata al QB prosegue con la selezione musicale in vinile di Tiburzi Selection Roots inserita nel progetto Pride and Prejudice finanziato da Fondazione CR Firenze. Come sempre il venerdì è ricco di aperitivi e pinse per una serata in compagnia e all’insegna della convivialità e dell’ottima musica.