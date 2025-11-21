Amiata e Maremma: una Giornata di Studio in onore di Ildebrando Imberciadori

L’Accademia dei Georgofili e il Polo Universitario celebrano lo storico grossetano a trent’anni dalla scomparsa, approfondendo passato e prospettive del territorio rurale.

Grosseto: L'Accademia dei Georgofili, in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano e con l'Associazione Ildebrando Imberciadori, sabato 22 novembre organizza a Grosseto, in via Ginori 43, una Giornata di Studio sul tema AMIATA E MAREMMA in occasione del trentennale della scomparsa dello studioso.

Si tratta infatti di studi in onore di Ildebrando Imberciadori, storico, fondatore della Rivista di Storia dell'Agricoltura, che ha insegnato materie umanistiche presso il Liceo classico Carducci – Ricasoli di Grosseto, ove peraltro conobbe la sua futura moglie.

Ildebrando Imberciadori viene ricordato a Grosseto, anzitutto perché era uno studioso che aveva i natali in questa provincia e poi perché si tratta di uno storico eclettico che ha avuto a cuore l'agricoltura e il mondo rurale toscano e con esso quello grossetano.

L’iniziativa, voluta dai Georgofili a Grosseto vuole cogliere l'occasione per compiere approfondimenti, partendo da uno sguardo verso il passato, sull’attuale condizione del territorio rurale grossetano e sulle sue prospettive socio economiche, con un approccio all’analisi del territorio multisettoriale, in ossequio alla complementarità che esiste fra la storia e l’economia.

Il titolo della giornata di studio ripropone fedelmente quello di un analogo lavoro di Ildebrando Imberciadori: Studi su Amiata e Maremma. Una pubblicazione edita nel 1971, oggetto di ristampa nel 2002 su proposta di Alessandro Pacciani all'epoca assessore allo sviluppo rurale della provincia di Grosseto.







