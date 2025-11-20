Quarta media a copia in Italia per "C'è un posto nel mondo"

Aumentano le sale in cui è possibile vedere il film

Grosseto: Prosegue il viaggio di “C’è un posto nel mondo”, il nuovo film di Francesco Falaschi. Dopo il brillante esordio della scorsa settimana, il film ambientato sull’Amiata e distribuito da Garden Film con il contributo di WeMay srl e della Cooperativa di comunità il Borgo di Montelaterone, si appresta alla seconda settimana nei cinema.

Un’ottima media a copia ha portato il film al 4° posto in Italia, subito dopo “L’illusione perfetta”, “VAS” e “Benetton formula” e da domani, giovedì 20 novembre, “C’è un posto nel mondo” prosegue all’Aurelia Antica Multisala a cui si sono aggiunte le sale di Castel del Piano (dove è in programma un incontro con Francesco Falaschi e lo sceneggiatore Alessio Brizzi venerdì 21 novembre alle proiezioni delle ore 18 e delle 21), Massa Marittima, Poggibonsi, Tavarnelle, Bologna, Orvieto e Pisa.

Un piccolo gioiello nato in provincia per valorizzare le aree interne che si sta facendo strada con il passaparola e con le storie che racconta: tre episodi che ruotano intorno ai temi della partenza, del ritorno e della restanza con attori come Cristiana Dell’Anna, Paolo Sassanelli, Luigi Fedele, Daniele Parisi, Fabrizia Sacchi, Alessia Barela.