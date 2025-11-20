La libreria Mondadori Grosseto annuncia la presentazione del nuovo libro di Sacha Naspini, "Ragazzo"

L’incontro si terrà sabato 22 novembre alle ore 17:30 presso il Museo di Storia Naturale della Maremma (strada Corsini 5, Grosseto). Ingresso libero.

Grosseto: Il libro: "Ragazzo" racconta la storia di Giacomo e Matteo, due amici cresciuti in un quartiere difficile e alle prese con l’impatto con il liceo, tra desiderio di riscatto, fragilità e ricerca della propria identità.

L’autore: Sacha Naspini (Grosseto, 1976) è uno degli scrittori italiani più riconosciuti per la sua capacità di intrecciare tensione narrativa ed emozione. Pubblicato anche all’estero, ha conquistato pubblico e critica con titoli come Le case del malcontento e Ossigeno. La sua scrittura, intensa e profonda, esplora spesso i legami familiari, le ferite dell’adolescenza e le complessità dell’animo umano.

Il Mondadori Bookstore del centro storico di Grosseto è lieto di annunciare un evento speciale dedicato ai più piccoli e alle famiglie: sabato 22 novembre alle ore 16.00 si terrà il laboratorio creativo “Natale al Villaggio Candito”, condotto dall’autrice Valentina Pericci

L’incontro ruota attorno all’albo illustrato “Natale al Villaggio Candito – Leggo 24 storie in 5 minuti!”, una raccolta di brevi racconti natalizi che accompagna i bambini in un viaggio magico tra elfi, giocattoli, letterine e un grande albero da addobbare. Nel Villaggio Candito fervono i preparativi per il Natale: Elfo Mastro controlla i giocattoli, Topina Canterina prova il suo concerto, Nino Postino consegna le ultime lettere a Babbo Natale. Ma un improvviso colpo di vento sconvolge tutto… e gli abitanti si ritrovano a reinventare la festa più attesa dell’anno con creatività e spirito di collaborazione.

Durante l’evento, l’autrice presenterà il libro e, a seguire, guiderà un laboratorio creativo pensato per bambini dai 4 ai 9 anni, per vivere insieme la magia dell’attesa e dell’immaginazione.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria, contattando i numeri: 0564 22329 oppure 392 3438682.

