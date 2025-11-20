“I libri nei borghi”: a Montemerano si conclude l’edizione 2025 con Costanza Ghezzi

Ultimo appuntamento della rassegna sabato 22 novembre alla Biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano

Montemerano: La rassegna “I libri nei borghi”, ideata e diretta dallo scrittore di origini mancianesi Carlo Legaluppi e promossa dal Comune di Manciano – assessorato alla Cultura, conclude l’edizione 2025 con un appuntamento dedicato alla narrativa contemporanea.

Sabato 22 novembre alle ore 17.30, negli spazi della Biblioteca comunale di storia dell’arte di Montemerano, sarà ospite Costanza Ghezzi, autrice del romanzo Il mestiere di mia madre (Edizioni Piemme, 2025).

L’incontro sarà impreziosito dalle letture a cura di Neera Rocchi, presidente dell’associazione Accademia del Libro, mentre il direttore artistico della rassegna, Carlo Legaluppi, introdurrà la serata.

Il mestiere di mia madre è un romanzo profondo e vibrante che racconta la storia di Lucetta e Flaminia, una madre e una figlia legate da un rapporto difficile e intenso, sullo sfondo di un’Italia che attraversa il dopoguerra, dai paesaggi rurali della Sicilia fino alla Roma vivace e contraddittoria di quegli anni.

Tra fughe, rinascite, legami imperfetti e battaglie quotidiane, Costanza Ghezzi offre al lettore un affresco potente sull’emancipazione femminile e sulla complessità dei sentimenti, con una voce narrativa capace di trascinare e commuovere.

«Anche questa edizione è stata un successo – dichiara Matteo Bartolini, consigliere comunale con delega alla Cultura – grazie al lavoro appassionato di Carlo Legaluppi, che ogni anno riesce a portare nel nostro territorio autori di grande livello. Un sentito ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della rassegna: gli scrittori ospiti, l’ufficio cultura del Comune, la famiglia Corsini per aver aperto le porte del Castello Corsini, la Biblioteca comunale e la Libreria di Saturnia. ‘I libri nei borghi’ è diventato un appuntamento molto atteso e una preziosa occasione per promuovere la cultura nei nostri paesi».

L’ingresso all’incontro è libero e gratuito. Per informazioni: biblioteca@comune.manciano.gr.it







