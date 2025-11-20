Giovedì all'Astra: il 20 novembre c'è il Cinema d'Autore

Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra": LE CITTÀ DI PIANURA regia di Francesco Sossai, 20 novembre 2025 alle ore 19.00
Follonica: Per il ciclo "Cinema d'Autore - Giovedì all'Astra", presso il Cinema Astra di Follonica, LE CITTÀ DI PIANURA regia di Francesco Sossai. Con Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran, Andrea Pennacchi.
Un road movie veneto che racconta l’incontro tra due cinquantenni sbandati e un giovane studente, trasformando una notte di sbronze in un viaggio inatteso di amicizia e cambiamento.
