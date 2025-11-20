A Manciano L'altro genere: scrittrici di Maremma

Venerdì 21 novembre alle ore 17.00, presso "Le Stanze" (via Cavour 6, centro storico di Manciano) L'altro genere. Scrittrici di Maremma: Roberta Lepri presenta "La gentile" (editrice Voland, 2025)

Manciano: Converserà con l'autrice la storica Elena Vellati.

- Ingresso libero e gratuito

Ricordiamo che in questa occasione la Biblioteca comunale chiuderà alle ore 16.30

L'evento fa parte della rassegna “L’altro genere. Scrittrici di Maremma”, organizzata dalla Rete Grobac - Biblioteche, archivi, centri di documentazione di Maremma e dell’Amiata, per promuovere la lettura e ribadire il ruolo delle biblioteche e dei punti di Rete come presidio di socialità e cultura del territorio. Nove autrici presenteranno le loro opere in vari luoghi della provincia di Grosseto, affiancate da altrettante donne – giornaliste, storiche, scrittrici, insegnanti – che dialogheranno con loro.



