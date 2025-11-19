Letterature post-coloniali alla Libreria QB

Un dialogo con Roberta Orlandini e Giuseppe Mainardi tra storia, culture e narrazioni globali.

Grosseto: Un incontro in cui si parlerà di letterature post coloniali. E’ quello in programma alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto oggi, mercoledì 19 novembre alle 17.30. Con Roberta Orlandini e Giuseppe Mainardi si parlerà di “Letterature post- coloniali. Motivi letterari e motivazioni storiche”.

Roberta Orlandini ha insegnato materie letterarie e italiano come seconda lingua negli Stati Uniti durante gli anni del dottorato. Poi, all' Università di Puerto Rico, ha collaborato con il programma in letteratura comparata, l'insegnamento dell'italiano e l'attività di traduzione. Alcuni articoli pubblicati riguardano la letteratura degli Indiani d'America.

Giuseppe Mainardi ha lavorato per molti anni come insegnante di materie letterarie presso la scuola media italiana di Addis Abeba e successivamente in quella di Asmara. Ha svolto un progetto per la valorizzazione della storia e della cultura africana nel corso della sua esperienza didattica in Etiopia. Negli ultimi anni ha scritto un libro sul suo lavoro nella scuola dove ha insegnato. Ha cercato inoltre di sviluppare conoscenze sulla letteratura africana recente.

Avendo insegnato in contesti assai diversi rispetto a quello italiano ed europeo, Giuseppe Mainardie Roberta Orlandini hanno cercato di acquisire consapevolezza e conoscenze per stabilire un ponte con altre culture. In questa cornice va letto il loro intervento.