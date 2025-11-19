Il Gospel Tour parte da Istia

Grosseto: Quest’anno a Grosseto i festeggiamenti natalizi sono partiti in largo anticipo ed anche i tradizionali Concerti natalizi non fanno eccezione. Venerdì 21 novembre nella Chiesa parrocchiale di Istia d’Ombrone debutta il tour natalizio del coro Gospel grossetano diretto da Carla Baldini Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble.

Il Sisters and Brothers è stato uno fra i primi cori in Italia a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual: si è esibito in più di 300 concerti in tutta la penisola ed ha collaborato, nello spettacolo "The Gospel Night", con noti cantanti gospel afro-americani come Cheryl Porter, Charlie Cannon e Ginger Brew e con gli ensemble statunitensi Vincent Bohanan & The Sound of Victory, Uni.Sound, Chicago Mass Choir e Dennis Reed & GAP. Fondato nel 1996, il prossimo anno festeggerà i trenta anni di ininterrotta attività. È composto da 16 cantanti accompagnati da Alessio Buccella al pianoforte, Matteo Lancioni al Basso elettrico e Francesco Favilli alla batteria.

Il “Christmas Gospel” (concerto di Natale) del Sisters and Brothers comprende i classici della musica gospel e spiritual (Oh, happy day, Amen, Wade in de water…), alcuni gospel originali composti da Carla Baldini e naturalmente anche alcuni tradizionali motivi natalizi (White Christmas, Oh, holly night…) reinterpretati con lo spirito della musica gospel, la musica dell’anima.

Dopo il debutto di Istia il coro si esibirà a Porto Santo Stefano (6 dicembre), Sinalunga - Si (8 dicembre), Castel del Piano (13 dicembre), Querceta - Lu (20 dicembre), Abbadia San Salvatore - Si (21 dicembre) e Seggiano (28 dicembre). In alcune di queste date avrà come ospite speciale la nota cantante afro-britannica Carla Jane, una fra le più apprezzate interpreti Gospel residenti in Europa. Sarà in Italia a dicembre anche la grande Ginger Brew (residente a Los Angeles), in tour con l'ensemble “The Gospel Sisters” comprendente alcune fra le migliori voci Gospel italiane, fra cui la “nostra” Carla Baldini.

Il concerto di Istia d’Ombrone è organizzato dalla Parrocchia, con collaborazione della Pro Loco e dell’associazione Soul Diesis; inizio alle 21 ed ingresso gratuito. Info: tel/wa 335 5849911



