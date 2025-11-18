“Tracce di Tempo”, presentazione del libro di Bruno Mazzocchi

Grosseto: Venerdì 21 novembre, alle 18:00, nella Sala Conferenze di Villa Elena Maria presso la sede dell’associazione La Farfalla Cure Palliative Odv, si terrà la presentazione di “Tracce di Tempo – Viaggio immaginario attraverso esperienze, sentimenti, incontri di un uomo sereno”, l’ultimo lavoro del Dr. Bruno Mazzocchi.

«Ci sono momenti nella vita in cui le emozioni diventano troppo intense per essere lasciate andare senza una traccia. In quegli attimi – racconta l'autore –, la penna scivola sulla carta o le dita sfiorano una tastiera (ma io faccio parte di una generazione che ha usato soprattutto la scrittura su carta), trasformando pensieri fugaci in piccoli componimenti con velleità poetiche e brevi racconti scritti velocemente, a “braccio”. Non per ambizione, non per cercare per me una qualche forma di immortalità, ma semplicemente per fissare ciò che altrimenti sarebbe sfumato troppo in fretta. Per prolungare i ricordi e le emozioni…

Scrivere, per me, è un gesto di modestia, è un modo per ricordare il battito di un istante, il sapore e il profumo di un attimo significativo - felice o triste che sia -, è il “peso” di una riflessione. Non ho mai avuto la pretesa in me di scrivere grandi opere, ma solo il desiderio di provare a “fermare il tempo”, di custodire la fragilità e brevità di un’emozione prima che scivoli per sempre nell’oblio.

In quelle parole che scrivo, spesso imperfette ma sicuramente spontanee, vive un riflesso sincero della mia vita. Non si tratta di voler lasciare un segno nel mondo, ma di far la pace con il tempo che passa, di dialogare interiormente con me stesso, di donare al cuore (al mio cuore) un rifugio silenzioso. Forse non sono scritti destinati a durare, ma in quel momento, sono tutto ciò che conta. E in questa semplicità, per me, si trova la loro più autentica bellezza».

Sarà un incontro speciale, arricchito dai commenti canori di Anna D’Acunto e dalle suggestive incursioni sonore all’handpan di Pasqualino Casaburi, per un’atmosfera intensa e profondamente evocativa.

Alcune copie del libro saranno disponibili durante l’evento, chi desidera potrà ottenerne una contribuendo alla causa solidaristica che ne è alla base.L’intero ricavato sarà devoluto alla Ronda della Carità e della Solidarietà.

Un’occasione per lasciarsi toccare dalle parole, dalla musica e dal valore della condivisione.





Per info e prenotazioni: 3475364188