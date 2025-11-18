Parte la rassegna "Sempre diritti" al cinema Stella

Promossa da Legambiente Festambiente APS. Uno sguardo sui diritti attraverso il cinema

Grosseto: Si inaugura domani, mercoledì 19 novembre, al cinema Stella di Grosseto la rassegna “Sempre diritti – Spunti per un cinema necessario” promossa da Legambiente Festambiente APS e finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del bando delle Celebrazioni in ricordo di Pietro Leopoldo.

Due le proiezioni in programma: alle 19 “Women for Iran” della giovanissima Sara Hourngir che ha inviato un videomessaggio e alle 21.15 “Leggere Lolita a Teheran”. Le proiezioni sono organizzate con l’associazione Olympia de Gouges che racconteranno gli appuntamenti in programma per la settimana prossima in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

In questo caso si parla di diritti delle donne, analizzando attraverso un documentario ed un film quello che accade in Iran. In “Women for Iran” si parla della guerra civile in corso ormai da diversi anni, passata sotto I riflettori dei media occidentali solamente da Settembre 2022, dopo l’arresto e la morte di Mahsa Amini. In tutto il mondo sono divampate proteste e dimostrazioni con l’obiettivo di dare voce, al di là dei confini nazionali, alle donne iraniane e alle persone che rischiano ogni giorno la propria vita per la libertà.





Alle 21.15 invece viene proiettato “Leggere Lolita a Teheran” di Eran Riklis. Tratto dal bestseller autobiografico di Azar Nafisi, il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti alla Festa del Cinema di Roma, tra cui il Premio speciale della giuria al cast femminile e il premio del pubblico. Una professoressa dell'Università di Teheran, costretta a lasciare l’insegnamento, si riunisce in segreto con sei studentesse per leggere i classici occidentali, mentre fuori i fondamentalisti prendono il controllo.

Nei prossimi appuntamenti si parlerà di migranti con Emergency Gruppo della Maremma e il documentario “Un mare di porti lontani” di Marco Daffra (26 novembre) , poi di autismo con le Iron Mamme e “La vita da grandi” (3 dicembre).

Le proiezioni vogliono essere un momento per ricordare l’impegno di Pietro Leopoldo nel campo dei diritti umani a 260 anni dall’insediamento come Granduca di Toscana.