Con il Radicondoli Christmas Market arriva "For Joy Contemporary Gospel Choir"

Protagonista il gruppo che arriva da Firenze, espressione del Gospel contemporaneo, vincitore dell'European Gospel Festival 2023.

Radicondoli: Con il Radicondoli Christmas Market arriva il For Joy Contemporary Gospel Choir, due concerti gospel che il 30 novembre animeranno i vicoli del borgo di Radicondoli. Insieme, in via Garibaldi, davanti alla chiesa e sulla terrazza del Comune che guarda le colline, musicisti di strada e la banda folk. E nel programma anche Il Trio Meschino, un progetto che nasce tra le mura di Siena Jazz che riadatta il repertorio swing italiano. Sulla terrazza del Comune, Angelo, un giovane musicista di Radicondoli con il violino, pianoforte e pezzi di Berio.

Presto sarà ancora Radicondoli Christmas Market, sesta edizione, nelle cantine e nelle vie del borgo, nel cuore della Toscana, 29 e 30 novembre. Continua l’esperienza delle Dop e Igp, qualità e tutela delle filiere garantite. Ci saranno prodotti a denominazioni di origine e quelli ad indicazione geografica tipica nei menù degli chef di questo street food natalizio che ha la sua location lungo le vie del borgo, nei negozi, nei cortili messi a disposizione dalle persone che vivono a Radicondoli. E poi i prodotti di artigianato improntati al riciclo e al recupero.

Nella parte spettacoli quest’anno, domenica 30 novembre, due concerti di musica gospel. Protagonisti For Joy Contemporary Gospel Choir, coro di Firenze, espressione del Gospel contemporaneo, vincitori dell'European Gospel Festival 2023. Sia sabato 29 che domenica 30 novembre, durante il giorno, si esibiranno Il Trio Meschino e Angelo Pasquinuzzi che con il suo violino e il pianoforte sulla terrazza del Comune suonerà anche pezzi di Luciano Berio. Sabato 29 ci sarà anche la Filarmonica E. Becucci di Radicondoli ad animare il Mercato. Ed ancora, ad accompagnare la due giorni del Christmas Market ci saranno gli artisti di strada Gli Artisti tra nuvole.





Il gruppo For Joy Contemporary Gospel Choir nasce nel 2004 ed è un progetto musicale in continua evoluzione che unisce la bellezza dell’ensemble corale, l’energia della musica dal vivo e il profondo messaggio di gioia e di speranza che è proprio di questo genere. Raccoglie al suo interno cantanti e musicisti provenienti da varie realtà musicali ed ha all’attivo numerosi concerti su palchi importanti della Toscana e non solo. Il Trio Meschino invece è un progetto che nasce tra le mura di Siena Jazz da un’idea di Linda Berdicchia insieme ad Irene Lazzareschi e Marco Scaramelli. La formazione ha debuttato nella città di Siena, esibendosi ad eventi come Vivi Fortezza e Valdichiana Jazz, ed è attiva principalmente nel territorio toscano, ma non solo. Il gruppo rielabora, riadatta e presenta al pubblico il repertorio swing italiano, creando un vero e proprio show ricco di brillantezza, toni agrodolci e risate. Il trio vocale non è solo e si avvale di collaborazioni con vari musicisti tra cui Matteo Ciabini, Carlo Ponte, Francesco Maggi, Luca Guglielmetti, Chiara Nicora. In centro ci saranno anche King& Joe, il duo country pop con Fiona King e Giuseppe Galgani che ci accompagna per un lungo viaggio attraverso i classici della musica internazionale, dal folk dei Creedence e Bob Dylan al country di Johnny Cashe Tom Petty fino al pop di Lady Gaga, Fiona e Giuseppe riescono a muoversi in molti orizzonti sonori grazie a versatilità ed esperienza che contraddistingue i due musicisti.

Radicondoli Christmas Market è food e artigianato del tutto originale. Ricchissima la sezione “food” quest’anno con ben ventidue chef e cuochi e sette new entry. Tra le ricette il Lampredotto di calamaro, salsa verde con olio extravergine di oliva Seggiano DOP, bagnetto rosso, il Cacciucco di Cinta senese DOP, la Pizza cavolo nero, gota di cinta senese DOP, pecorino toscano DOP, olio toscano IGP, insieme anche il ⁠panettone classico e il panettone salato alla finocchiona Toscana IGP. Ci sarà anche il piatto vegano con La zuppa di cece piccolo fiorentino e olio evo dop, dedicato allo Slow Beans 2025. Ricchissima anche la sezione “artigianato” con oltre 50 artigiani dediti a realizzare prodotti davvero molto particolari e improntanti al recupero e al riciclo.

Radicondoli Christmas Market è realizzato da Pro Loco Radicondoli con la collaborazione dell’Ufficio Turistico, il patrocinio del Comune, la collaborazione della Fondazione Qualivita e della Regione Toscana con l’obiettivo della valorizzazione dei prodotti Dop e Igp, dei Consorzi Dop e Igp della Toscana, tra cui il Pecorino Toscano Dop, ma anche il Consorzio Olio Igp Toscano. Il Christmas Market è parte anche di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità, che esprimono l'identità del territorio e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico.





Per informazioni, c’è l’Ufficio Turistico Radicondoli, è possibile chiamare allo 0577 790800 oppure visitare https://www.facebook.com/ProLocoRadicondoli. Come lo scorso anno, saranno organizzati i parcheggi attorno al paese e messe a disposizione le navette per raggiungere il centro del paese.