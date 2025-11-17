Semolino, purè, mela cotta. Viaggio sapienziale tra i sapori d'ospedale

Giovedì 20 Novembre presso l'Istituto Alberghiero A.Saffi di Firenze settimo appuntamento con la rassegna "MANGIARSI LE PAROLE" di Antonio Osea Manzi.

Firenze: “Sembra cibo da ospedale” è una frase che viene spesso utilizzata per descrivere piatti poco appetitosi o mal riusciti. Come se non bastasse la salute precaria, si è costretti anche ad avere a che fare con un’alimentazione di dubbia qualità. Questo pensa il Mansi mentre, su una barella al pronto soccorso, aspetta l’assegnazione di una stanza per il ricovero. È convinto che sarà un’esperienza difficile anche dal punto di vista culinario. L’impatto con il cibo però lo sorprende, a volte positivamente e a volte no, ma è diverso da come lo immaginava. Decide di prendere seriamente la sua missione: recensire tutto ciò che il vitto gli recapita: taccole al pomodoro, purè, polpa di frutta, halibut. Che tipo di uomo sarà dopo questa esperienza?

MANGIARSI LE PAROLE è un ciclo di presentazioni letterarie con degustazioni, in programma ogni giovedì, dal 9 ottobre al 27 novembre, presso l'Istituto Alberghiero Saffi di Firenze. Il cibo non è uno show: è cultura, convivialità, stare bene, salute. Parte da questo assunto l'idea che sta alla base di 'Mangiarsi le Parole", il ciclo di presentazioni letterarie con degustazioni enogastronomiche, ideato da Domenico Guarino, prodotto da Pamela Panico per p.Dom comunication. La formula della rassegna è semplice: un libro, un piatto, un bicchiere. Da sorbire insieme, in una atmosfera di pura convivialità, lontano dalle spettacolarizzazioni dei talent e degli show patinati. Perché la cultura occidentale nasce nella classicità grecolatina a tavola, con i Simposi, i banchetti in cui il cibo si accompagnava a discussioni e riflessioni filosofiche letterarie politiche. I testi scelti non sono libri di ricette, ma romanzi, racconti o saggi in cui il cibo è una suggestione, un richiamo, un eco, un sottofondo da far emergere. Le classi 4° e 5° dell'istituto Alberghieri Saffi li hanno letti ed hanno ideato dei piatti che verranno serviti in degustazione al termine delle presentazioni, accompagnati da un calice di vino.



