Gentiluomini marinai in Etruria ad Artemare Club

Porto Santo Stefano: Per la campagna annuale “Leggere necesse est” da martedì 18 novembre Artemare Club nella sua sede nel Corso di Porto Santo Stefano espone il libro autobiografico “Al tempo di una volta – tracce di una vita” di Gaddo della Gherardesca edito da Rizzoli, gentiluomo diretto discendente del Conte Ugolino, da giovane allievo del Collegio Navale Morosini di Venezia come i fratelli Cristiano e Lupo Rattazzi i figli maschi di Susanna Agnelli sindaco dell’Argentario, poi Guardiamarina nelle Capitanerie di Porto, imprenditore di successo attivo in diversi settori, dalla farmaceutica al vino, fino alla pubblicità, presidente dell'Associazione delle Dimore Storiche in Italia e membro del suo Direttivo Europeo, ha presieduto la Fondazione Sipari in Abruzzo e ha fatto parte del Consiglio della Fondazione Strozzi a Firenze, presiede il Clubino, esclusivo circolo per gentiluomini a Milano. Il comandante Daniele Busetto ha avuto il piacere di conoscerlo durante i due anni di capo di due sezioni del cosiddetto ufficio stampa di Palazzo Marina, presentato da Riccardo Notarbartolo di Villarosa, direttore di Yacht Digest e poi di Arte Navale, due magazine di barche d’epoca dove il comandante collaborava. "Al tempo di una volta" esplora i ricordi dell’infanzia di Gaddo Della Gherardesca, trascorsa tra Firenze e le colline toscane, riflettendo su un'epoca in cui la sua famiglia viveva secondo tradizioni oggi perdute, una vita segnata da un'eredità nobile e un profondo legame con il Castello di Castagneto Carducci, storie che evocano nostalgia e un senso di appartenenza. Libro assolutamente da leggere, può essere acquistato alla libreria Riva di Carta di Francesco Palombo a Porto Santo Stefano, fornitore di Artemare Club.







