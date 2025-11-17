Doppio appuntamento alla libreria QB tra letture e cinema

Grosseto: La settimana di appuntamenti alla libreria QB inizia con letture e cinema. Domani, martedì 18 novembre alle 17.30 incontro con Lucia Matergi per il ciclo Pagine su pagine. Un’altra America che porterà nella letteratura di John Fante. Lo scrittore nacque a Denver in Colorato l'8 aprile 1909, figlio di un abruzzese emigrato in America nel 1901, e morí l'8 maggio 1983. Einaudi ha pubblicato i suoi maggiori successi: Chiedi alla polvere, Sogni di Bunker Hill, La confraternita dell'uva, La strada per Los Angeles, Aspetta primavera, Bandini, Dago Red, La grande fame, Le storie di Arturo Bandini, 1933. Un anno terribile, A ovest di Roma, Bravo, burro! e Lettere.





La serata invece è dedicata al cinema: alle 21 riprende il ciclo realizzato da CAI Grosseto e Clorofilla con i documentari sulla montagna. Si inizia con “Muoversi in natura” un breve corto di Michael Gaddini. Il video nasce come "un ponte" tra due province, quella di Lucca e Cuneo, tra due paesaggi montani: Toscana e Piemonte, offrendo un momento di condivisione che invita lo spettatore a "muoversi nella natura" senza confini.

A seguire “In cammino per l’acqua” di Marco Pavan: un viaggio corale attraverso le montagne e i fiumi del Veneto, una marcia lunga 200 chilometri che unisce amore per l’ambiente, attivismo e testimonianze. Un gruppo di studiosi, abitanti e testimoni si mette in cammino lungo i torrenti Vanoi e Cismon, seguendo il corso del fiume Brenta fino alla laguna di Venezia. Otto giorni di viaggio per ascoltare il respiro dell’acqua, dare voce a luoghi incontaminati e portare alla Regione Veneto le firme raccolte contro la costruzione di una diga in Val Cortella, una delle ultime valli selvagge delle Alpi. Attraverso interviste e incontri, il film racconta la lotta di una comunità itinerante che si fa portavoce di un ecosistema minacciato, non solo dando voce agli esseri umani, ma anche mettendosi in ascolto delle specie non umane, e del fiume stesso.





Clorofilla è realizzato con il patrocinio e contributo della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, dell’Otto per Mille Chiesa Valdese e della Fondazione CR Firenze.