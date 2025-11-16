"Leggere insieme" il circolo letterario dell'Associazione Imberciadori al terzo appuntamento

Castel del Piano: Dopo il grande successo dei primi due incontri, che hanno registrato un’ampia partecipazione e una crescente curiosità da parte del pubblico, il circolo di lettura Leggere Insieme torna con il suo terzo appuntamento. Lunedì 17 novembre, dalle 15.00 alle 17.00, il gruppo si ritroverà nella cornice accogliente di Palazzo Nerucci, in Piazza Colonna 1 a Castel del Piano.

Questa volta la lettura condivisa sarà dedicata ad alcune pagine tratte da Ascoltare gli alberi (2018) di Henry Thoreau: un testo in forma di diario in cui l’autore dialoga con la natura, raccontando la bellezza degli alberi e la loro sorprendente capacità di comunicare. Non è richiesta alcuna lettura preventiva: i brani saranno proposti e letti direttamente durante l’incontro. Il circolo è aperto a tutti: a chi ama i libri, a chi desidera condividere emozioni ed esperienze, ma anche a chi è semplicemente curioso e vuole avvicinarsi alla lettura in un clima informale e accogliente.

Come per gli appuntamenti precedenti, gli ultimi 20 minuti saranno dedicati ai “consigli di lettura”: uno spazio libero in cui ogni partecipante potrà suggerire un libro che ha amato e, se lo desidera, portarlo e prestarlo agli altri. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Imberciadori, continua a crescere e si conferma un momento di comunità, incontro e scambio culturale nel cuore del paese, oltre che a posizionare le sale di Palazzo Nerucci a luogo dedicato alla cultura tout cour.

Ingresso libero. Per informazioni: Associazione Imberciadori.