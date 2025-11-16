Incontro sul tema, a Firenze, degli organismi per il diritto allo studio universitario in Europa

Firenze: La vita dello studente universitario è veramente sostenibile? A questa domanda tenteranno di dare una riposta i partner europei che si occupano di sostegno e servizi agli studenti universitari che si riuniranno a Firenze per il convegno internazionale “Sustainability&Universitary Housing: Best Practices in Student Affairs”, organizzato dall'Associazione Nazionale degli Enti per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) in collaborazione con l’European Council for Student Affairs (ECStA) e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana in programma il 18 e il 19 novembre 2025 presso l'Auditorium Santa Apollonia, in via San Gallo 25.

Due giornate per condividere buone pratiche sui principali servizi per il sostegno allo studio universitario quali la ristorazione e le politiche abitative per gli universitari. Ad aprire i lavori Alessio Pontillo, del Gabinetto del Ministro dell'Università che, insieme al presidente ANDISU Emilio Di Marzio, al presidente del DSU Toscana Marco Del Medico, al presidente della Regione Eugenio Giani e all'assessore al Lavoro ed università del Comune di Firenze Dario Danti porterà i saluti istituzionali.

Nel corso della prima giornata, il 18 novembre, si svilupperanno due workshop. Il primo gruppo di lavoro coordinato dal direttore del DSU Toscana Enrico Carpitelli, dal titolo "Sostenibilità nella ristorazione universitaria", verterà sulla condivisione di un protocollo di gestione della filiera produttiva che - partendo dalle singole esperienze effettuate in ogni ente - tracci una proposta unitaria di procedure, dalla scelta delle derrate, alla preparazione, alla somministrazione, al recupero degli scarti alimentari. Previsti gli interventi di Luigi Vella responsabile del Servizio Ristorazione DSU Toscana e coordinatore del progetto ANDISU sulle Linee Guida per la Ristorazione Universitaria Sostenibile, Valeria Polzonetti responsabile scientifico progetto Nutrizione umana e impatto sul benessere dell’individuo UNICAM, Pietro Pisu responsabile U.O. Mensa e C.d.Q. ERSU Sassari, Gabriel Soleil, project manager Energy and Climate Engineer dell'ente francese Cnous, Jutta Berger, deputy director della tedesca STW Ulm e Miroslava Hurdova della Charles University di Praga.

Il secondo gruppo di lavoro su "Universitary Housing & Innovative Solutions" che si occupa di strategie e soluzioni per investire nelle residenze universitarie sarà coordinato dal presidente ANDISU e ADISURC Campania nonché vice presidente ECStA, Emilio Di Marzio,e prevede gli interventi di Gabriele Verza segretario generale ANDISU e direttore ESU Padova, di Manuela Manenti commissario straordinario Housing Universitario – MUR, di Maurizio Carvelli presidente Associazione Residenze Universitarie Italiane, di Roberta Piano presidente EDISU Piemonte, di Michele Suriani direttore Adsu L’Aquila e di Matthias Anbuhl, DSW Chairman of the Board della tedesca DSW.

Il 19 novembre si prosegue con il terzo workshop prima della conclusione dell'evento, nuovamente dedicato alla "Sostenibilità nelle Residenze Universitarie" con il coordinamento affidato al direttore dell'Azienda per il Diritto allo Studio della Toscana, Enrico Carpitelli, con le relazioni di Andrea Franci dirigente Area Servizi Tecnici e informatici DSU Toscana, Simone Foglio presidente DiscoLazio, Antoine Bloquet head of property asset management del Crous di Reims e Marie-Amelie Minnaert dello Student Housing Department, dell'università belga di Ghent.

(Nella foto: Santa Apollonia, in via San Gallo 25 a Firenze, location dell'evento)



